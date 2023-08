Canicule : un nouveau record de chaleur après un 15 août enregistré

Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août. "A l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été", précise Météo-France. Un nouveau record, après celui atteint lundi, journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août, avec un indicateur thermique national de 26,63 degrés.

L'indicateur thermique national indique 27,06 degrés

Météo-France annonce que l'indicateur thermique national était ce mardi à 27,06 degrés. Un chiffre impressionnant d'autant que le pic de la vague chaleur est attendu mercredi ou jeudi, avec de nouveaux records potentiels. Cette température reste encore loin du record absolu de l'indicateur thermique national, établi à 29,4°C le 25 juillet 2019.

Cette valeur n'a été atteinte ou dépassée que 24 fois en France depuis 1947, essentiellement sur les 20 dernières années, et jamais aussi tardivement, précise Météo-France. Lundi, l'indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) s'était établi à 26,63 °C, battant le précédent record du 19 août 2012 avec 26,44 degrés.

De nouveaux records absolus atteints

La journée de mardi a aussi été marquée par des nouveaux records absolus dans certaines localités : à Orange, dans le Vaucluse, le thermomètre indiquait 42,7 degrés, contre 42,6 en 2003. À Saint-Barthélemy dans la Drôme, la température était largement au-dessus du record de 2003, 42,5°C contre 41,3°C. Quatre autres communes de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et de l'Ardèche ont enregistré des records absolus.

19 départements en vigilance rouge

Sur une diagonal allant du Gers à l'Ain, 19 départements sont en vigilance rouge canicule et 37 autres en vigilance orange, sous une ligne allant de la Vendée au Bas-Rhin. Un épisode "intense" et "durable", voire "exceptionnel" dans certaines communes. "Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel dès à présent en vallée du Rhône et sur le sud du Massif central, puis progressivement en Occitanie et jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine demain", relève Météo-France. La vigilance sur certains départements, "notamment sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine", pourrait s'accentuer face à la durée et l'intensité de la canicule.

Météo-France ajoute que "Jeudi, une dégradation orageuse est attendue sur la moitié nord, avec des orages isolés dans un premier temps, tandis que la chaleur intense persistera sur la moitié sud. Les températures de fin de nuit de mercredi à jeudi seront parfois très élevées et proches des records avec des valeurs dépassant le seuil des 25°C, en particulier autour de la vallée de la Garonne. Les températures maximales sur la moitié sud seront globalement stationnaires. Seuls l’Aude et l’Hérault devraient amorcer une légère baisse des températures maximales".

La baisse s'amorcera par l'ouest vendredi. Seul un dernier quart nord est encore épargné par la canicule. De la Bretagne au nord de la Loire et jusqu'au Benelux, les minimales s'échelonneront de 13 à 18 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre affichera entre 28 et 34 degrés.