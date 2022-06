"Une force de jeu", "un acteur avec une voix" : le monde des arts rend hommage à Jean-Louis Trintignant

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est mort ce vendredi à l'âge de 91 ans . L'acteur de "Et Dieu... créa la femme" et "Amour" s'est éteint "paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches" écrit son épouse Mariane Hoepfner Trintignant dans un communiqué. On se souviendra de la voix si particulière de cet acteur qui a joué dans près de 130 films, dont "Et Dieu... créa la femme" et "Amour".

Nadine Trintignant : "Il aimait rire, il était joyeux"

Son ancienne épouse Nadine Trintignant rend hommage sur BFM TV a "quelqu’un de rare, de déroutant dans le bon sens, un immense comédien". "Il a travaillé toute sa vie avec son magnétophone à la main à dire des poémes. Il a fait des grands films. Il aimait rire. Il était joyeux. Je l’ai connu entre ses 22 et ses 40 ans. Quand on aime quelqu’un, c’est pour la vie. On est amoureux, ça ne dure pas. Mais on aime pour toujours. Il y a eu des fêlures, on a perdu nos deux filles, dont on ne se défait jamais."

Gilles Jacob, lui, se souvient de "l’élégance" de Jean-Louis Trintignant sur BFMTV : "C'était quelqu'un de petite taille mais qui avait une telle force de jeu, une telle justesse de ton, une telle fragilité, avec en même temps un sourire, et la voix de Trintignant, on s'en souviendra toujours."

Emmanuel Macron : un "formidable talent"

Le président de la République Emmanuel Macron a salué vendredi la mémoire de l'acteur, un "formidable talent artistique" qui "a accompagné un peu nos vies à travers la cinéma français". "C'est une page qui se tourne", a ajouté le chef de l'État interrogé en marge du salon Vivatech à Paris, rappelant la "voix douce" du comédien aux 120 films qui s'est éteint vendredi dans sa propriété du Gard*.*

"C'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma français qui nous quitte aujourd'hui" écrit sur son compte Twitter La Cinémathèque, un hommage accompagné d'une photo en noir et blanc de l'acteur.

Costa-Gavras : un homme "surprenant et acteur extraordinaire"

Pour sa part, le réalisateur Costa-Gavras décrit sur France Inter un homme mystérieux : "Il était un peu comme ça dans la vie. Il y avait un grand mystère qui l'entourait. Ce mystère persistait et puis, tout d'un coup, il disait quelques mots, il faisait rire et ça devenait un personnage étonnant, un personnage qu'on aimait".

Interrogé également sur franceinfo, la réalisateur parle d'un "homme assez étonnant, surprenant et un acteur extraordinaire". En 1969, le réalisateur avait dirigé le comédien dans "Z", pour lequel il a décroché le prix d'interprétation au Festival de Cannes. "J'ai travaillé deux fois avec lui. Cela a été à chaque fois un grand plaisir. Il répondait avec une facilité extraordinaire au personnage et aux changements du personnage. C'était un grand acteur." "Dès qu'il avait lu le scénario, dès qu'on parlait, il était déjà le personnage. C'était assez rare" ajoute Costa-Gavras.

Jean-Louis Trintignant le 22 mai 2017, à Cannes, lors d'une conférence de presse pour le film 'Happy End'. © Radio France - Laurent EMMANUEL

Claude Lelouch : "La plus belle voix que l’on ait jamais entendu au cinéma "

"C’est le premier acteur qui m’a dit oui" confie le réalisateur Claude Lelouch sur RTL. "J’ai tourné sept films avec lui et sept fois il m’a offert son talent. Parmi les plus grands, c’était l’un des plus grands." Ce qui a marqué le réalisateur qui a le plus tourné avec Jean-Louis Trintignant, c'est sa voix, "la plus belle que l’on ait jamais entendu au cinéma et au théâtre". "Il ne parlait pas, il chantait. Dès qu’il disait un mot, on écoutait. On était fasciné, hypnotisé. Il rendait les choses crédibles. Dès qu’il interprétait un rôle, on y croyait, il était dans la vérité. Il a partagé avec nous ces souffrances et il l’a transformé dans son jeu."

Claude Lelouch, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Monica Bellucci sur les marches de Cannes en 2019. © AFP - Valery Hache

Enki Bilal : "Ce sourire, cette voix…"

"C'est un très grand acteur mystérieux qui s'en va, un acteur avec une voix", a réagi de son côté, toujours sur franceinfo, l'auteur de bande dessinée et réalisateur Enki Bilal. Il l'a fait tourner dans "Bunker Palace hôtel", en 1989. Le réalisateur retient également son jeu de comédien, un "passage au théâtre qui marque, dont on parle beaucoup moins". "Ce sourire, cette voix… Tous ceux qui connaissaient ses prestations de comédien voient ce à quoi je fais allusion."

Le réalisateur Philippe Labro, se dit "ému et bouleversé", et partage son "respect permanent pour son talent et son intelligence". L'acteur a joué dans le deuxième film de Philippe Labro, "Sans mobile apparent", en 1971.

Alexandre Arcady : "Une rencontre étonnante, formidable"

"C'est un homme qui était hors du commun, qui va nous manquer", témoigne avec émotion sur franceinfo le réalisateur Alexandre Arcady. L'acteur avait tourné sous sa direction à l'occasion du "Grand pardon", sorti en salles en 1982. "J'ai eu plaisir à tourner avec lui, comme vous pouvez l'imaginer ! J'étais un jeune metteur en scène", se souvient-il. "Il était d'une intelligence incroyable, il jouait avec une telle force, une telle conviction", même lorsque les scènes "étaient difficiles", salue le réalisateur. Sur BFM TV , Alexandre Arcady garde en mémoire cette "rencontre étonnante, assez formidable", et le compare "à un grand premier violon dans un orchestre". "Il jouait à la perfection, sans outrance."

Jean-Michel Ribes : à la fois un "grand acteur au théâtre et au cinéma"

"Je le connais depuis que je tout petit, c’était un ami de mes parents" raconte Jean-Michel Ribes, le patron du théâtre du Rond-Point à Paris dans lequel il était venu jouer des pièces. Il revient sur le décès de la fille de l'acteur, Marie Trintignant : "C’est quelque chose qui à la fois l’a totalement détruit et en même temps renforcé dans une espèce de dignité. Il a voulu rester debout, il a voulu jouer, il a voulu être lui, continuer à avoir cette capacité de charme et d’ambiguïté qui était ce qui le guidait dans la vie. Il n’y pas beaucoup de grands acteurs qui ont été à la fois de grands acteurs au théâtre et au cinéma, il a été ça".

Pour Jean-Michel Ribes, le meilleur film de Jean-Louis Trintignant, son plus emblématique, est "Z" du réalisateur Costa-Gavras, où l'acteur interprète le petit juge. "Un deuxième Jean-Louis Trintignant, je n'en vois pas" conclut Jean-Michel Ribes.

Jean-Louis Trintignant dans "L'ordinateur des pompes funèbres" de Gérard Pirès en 1976. © AFP - Collection ChristopheL

Serge Toubiana : "Un acteur de la complexité"

"Il n’avait pas un égo surdimensionné" affirme Serge Toubiana, le président de l’organisme de promotion du cinéma français Unifrance et ancien directeur de la Cinémathèque française. "C’était un acteur toute en nuance, toute en discrétion. C’est un acteur de la complexité. C’est un acteur qu’il faut aller chercher dans les recoins de son jeu, de sa personnalité. C’est un grand acteur, un parcours incroyable." D’après Serge Toubiana, "la voix allait bien avec le corps".

"Après Belmondo, encore un frère qui part et je suis bouleversé" a réagi auprès de l'AFP Alain Delon, qui avait tourné avec lui dans "Flic Story" de Jacques Deray en 1975.