Une Française blessée par un ours polaire sur un archipel norvégien de l’Arctique

Une quadragénaire française a été légèrement blessée par un ours polaire ce lundi matin, alors qu’elle séjournait dans un campement au Svalbard, île norvégienne de l’océan Arctique. "Un ours a pénétré dans un campement ce matin vers 8h30 (heure locale) et blessé une femme de nationalité française au bras", précise Stein Olav Bredli, le chef de la police locale à l’AFP. Cette Française faisait partie d’un groupe de 25 personnes qui séjournaient dans des tentes en pleine nature. Evacuée par hélicoptère vers l’hôpital de la principale ville de l’archipel, ses jours ne sont pas en danger selon les autorités norvégiennes.

"C’est une femme d’une quarantaine d’années qui a été légèrement blessée", a déclaré à l’AFP, Solveig Jacobsen, porte-parole des autorités hospitalières de Longyearbyen , principale localité de l’archipel.

Publicité

L'ours polaire a été tué

De son côté l’ours a été tué, peu de temps après par les autorités. Visé une première fois par des tirs de fusil, la police locale a décidé de le tuer au vu de l’ampleur de ses blessures. Sur l’archipel de Svalbard, le port d’un fusil est obligatoire lorsque l’on quitte les villes urbaines.

Le territoire est peuplé d’environ 300 ours polaires , espèce protégée depuis 1973. L’Arctique compte au total un millier de ces mammifères pouvant aller de 300kg pour une femelle à 600 kg pour un mâle, selon un décompte réalisé en 2015. L’animal peut atteindre 3 mètres de hauteur s’il se dresse sur deux pattes. A l’Ouest de l’archipel, là où se concentre la présence humaine, six attaques mortelles d’ours blanc sur l’homme ont été dénombrées depuis 1971. La dernière date de 2020, elle impliquait un Néerlandais de 38 ans.

Selon les experts, le recul de la banquise sous l'effet du réchauffement climatique prive les ours de leur terrain de chasse favori, où ils se gavent de phoques, et les pousse à s'approcher des endroits peuplés par l'homme, en quête de nourriture. Si ce phénomène climatique continue, les emblématiques ours blancs pourraient bien disparaître de l’Arctique d’ici la fin du siècle, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Le plus grand carnivore terrestre au monde vit principalement dans la région arctique : Canada, Russie, Groenland ou encore Russie. L’UICN, estime qu’il existe entre 22 000 et 31 000 ours polaires sur Terre.