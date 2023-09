Une frappe mortelle sur un marché ukrainien pourrait être la faute... de l'Ukraine

C'est l'un des nombreux épisodes dramatiques qui ont émaillé la guerre en Ukraine depuis son début en 2022 : le 6 septembre 2023, un missile tuait 17 civils sur un marché de l'est du pays, dans la ville de Kostiantynivka, le jour d'une visite à Kiev du secrétaire d'État américain. "Les terroristes russes ont délibérément visé le marché", accusait immédiatement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre", estimait de son côté un porte-parole de l'Union européenne

Mais de nouveaux éléments, révélés lundi par le New York Times , remettent en question le caractère intentionnel de cette frappe et son origine : pour les six journalistes qui ont travaillé sur le sujet, assistés par des spécialistes en explosifs, le missile est bien parti du camp ukrainien avant de terminer sa route tragiquement sur ce marché.

Publicité

Une enquête minutieuse pour retracer le parcours du missile

Rappelant que la Russie est bel et bien responsable de nombreuses autres attaques directes contre des civils, le journal détaille tout ce qui semble indiquer que les 17 morts de Kostiantynivka ont été victimes d'un tragique coup du sort. "Les missiles comme celui qui a touché le marché peuvent changer de trajectoire pour des raisons diverses, comme un dysfonctionnement électronique ou un aileron de guidage endommagé au moment du tir", expliquent des experts au New York Times.

Pour confirmer cette hypothèse, les journalistes ont d'abord analysé les images du drame, seconde par seconde : on y voit des passants tourner la tête en entendant le missile arriver, puis son reflet sur le toit des voitures garées dans la rue, et enfin l'explosion quelques mètres plus loin. Le cratère laissé par le missile a également été observé minutieusement. Tous ces éléments démontrent que le missile venait du nord-ouest. Or, le front russe se trouve à l'est de la ville, donc dans la direction opposée.

Deux tirs de l'armée ukrainienne peu avant l'explosion

Des reporters du Times étaient présents dans la ville de Druzhkivka, bien située, elle, au nord-ouest de Kostiantynivka : tout comme des résidents de la ville, ils ont entendu deux tirs de missiles successifs à proximité, à 14h, soit quelques minutes avant l'explosion du marché. L'un d'eux a enregistré une conversation où l'on entend l'un des tirs. Des habitants l'évoquent aussi dans une conversation Telegram, à peu près au même moment. Les deux tirs "correspondent au bon créneau horaire par rapport au missile qui a frappé le marché de Kostiantynivka, à 14h04".

Les journalistes ont pu accéder à un site dont les habitants de Druzhkivka leur ont indiqué qu'il servait de zone de tir à l'armée ukrainienne, aux abords de la ville. Sur place, ils ont effectivement retrouvé des traces du passage des militaires, ainsi que des traces de brûlure sur la végétation, typiques des tirs de missiles.

Enfin, ils soulignent que les missiles S-300, utilisés par les Russes, ne correspondent pas aux fragments retrouvés sur le site de l'explosion. Ils ressemblent en revanche à des morceaux de missile 9M38, tirés par des véhicules mobiles anti-aériens Buk. L'Ukraine et la Russie utilisent tous deux ce type de véhicules.