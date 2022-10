"Une heure de ferveur" de Muriel Barbery ou "une heure d'ennui solennel" selon Le Masque

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Un marchand d'art japonais, Haru, souffre de ne pas pouvoir approcher la fille, Rose, qu'il a eue après une brève liaison à Kyoto avec une Française qui se prénommait, Maud. Laquelle dit qu'elle se suicidera si Haru cherche à connaître sa fille. Il achète alors les services d'un photographe qui va lui permettre de voir sa fille, mais simplement en images. C'est la suite, ou plutôt le pendant du roman précédent de Muriel Barbery "Une rose seule" où déjà elle faisait passer son amour pour le Japon où elle a résidé.

Jean-Claude Raspiengeas a été le seul à adorer

Le critique pour La Croix sauve un livre riche d'une très grande délicatesse, et qui aborde, selon lui, tous les sentiments de l'existence, accompagné d'un grand esprit de contemplation : "C'est une vraie plongée dans l'empire des signes. C'est un conte merveilleux sur un certain sens de l'esthétisme qui n'est pas le nôtre, avec une attention à tous les détails chargés de sens. C'est un éloge de l'observation et de la patience. C'est un roman minéral et spirituel, à la fois matériel et philosophique. C'est un parcours initiatique qu'une vie entière ne suffit pas à achever. L'esprit est partout, dans chaque forme, c'est une odyssée de la contemplation, une fable sur différentes formes d'amour, sur le désir et sur l'absence. C'est aussi un livre sur nos parts d'ombre et nos obscurités. Il y a des scènes d'amour qui sont intenses et magnifiques. On est au milieu d'êtres contemplatifs qui se déploient dans le silence".

Pour Arnaud Viviant, rien de moins qu'un "Japon rempli de clichés"

S'il admet que celui-ci est sans doute un peu mieux que le précédent, même si l'auteur entend capter un Japon de l'intérieur, le roman est, selon le critique, toujours aussi rempli de clichés… "C'est le préquel du précédent où c'était Rose, après la mort de son père qui allait en pèlerinage au Japon. Je me souviens avoir dit qu'on avait déjà à l'époque tous les clichés sur le Japon, sauf que cette fois elle a l'idée de capturer le Japon traditionnel. On a comme le sentiment que le Japon moderne n'existe pas… On est dans les temples, les étangs, ce qui donne un sentiment très étrange, comme si elle était à la recherche du haïku parfait".

Frédéric Beigbeder s'est terriblement ennuyé…

À tel point que le critique du Figaro-Magazine la fait courte : "Ce n'est pas 1h de ferveur, c'est 1 h d'ennui solennel… C'est le livre le plus kitsch que j'ai jamais lu. Après les hérissons, elle avait fait un séjour chez les elfes qu'elle a remplacé ici par des Japonais, mais c'est toujours aussi chiant…"

Pour Elizabeth Philippe "une brochure touristique pour le japon"

La journaliste littéraire de L'Obs n'avait jamais lu Muriel Barbery et a trouvé très belle cette idée de consacrer ce qu'elle appelle un "roman crépusculaire", mais aussitôt gâchée, juge-t-elle, par une description par trop touristique du Japon : "Cette idée-là d'une heure de ferveur est belle, mais ensuite la description du Japon traditionnel, dont rien ne manque (la laque, les kimonos, les éventails, le saké…) tout ça ressemble vraiment à une brochure touristique pour le Japon… C'est dommage l'écriture, la narration est étouffée par des concepts un peu creux entre l'insaisissable, l'infini, l'indépassable, qui font qu'on se désintéresse très vite de cette relation entre le père et sa fille, quelque peu glauque au passage…"

Le livre

📖 LIRE - "Une heure de ferveur" de Muriel Barbery (Actes Sud)

