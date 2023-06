Une heure de sensibilisation au harcèlement dans tous les collèges la semaine prochaine

Tous les collégiens de France auront droit cette semaine à une heure de sensibilisation sur "le harcèlement et réseaux sociaux", a annoncé ce dimanche Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Un dispositif décrété en urgence, après deux rencontres décisives : celles de la famille de Lindsay, une adolescente qui s'est suicidée en mai dernier dans le Pas-de-Calais, avec Pap Ndiaye puis Brigitte Macron dans la même semaine. Devant l'émotion suscitée, le gouvernement avait alors annoncé que la rentrée 2023 se ferait avec comme "priorité absolue" la lutte contre le harcèlement .

Les détails de la mise en place de cette heure de sensibilisation ne sont pas encore connus, mais le ministre compte sur les principaux des 7.000 collèges de France pour l'organiser. "Cette heure sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux sociaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement" et "de souligner la responsabilité de chacun" dans leur usage, explique Pap Ndiaye. Et de donner un symbole de leur volonté d'enfin agir sur la question.

Élisabeth Borne et Pap Ndiaye disent en effet vouloir "monter en puissance" contre ce "fléau" qui "détruit le quotidien de milliers de jeunes élèves en France".

Des concertations avec l'ARCOM et les réseaux sociaux

Le ministre réunira également ce mardi 14.000 chefs d'établissement, les inspecteurs de l'Éducation nationale et les recteurs, pour une visioconférence. Elle doit permettre de "rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition" dans des situations de harcèlement scolaire, mais aussi de "recueillir leurs remontées de terrain".

Depuis vendredi, des concertations sont aussi organisées depuis vendredi, avec les syndicats, les représentants de parents d'élèves, mais aussi l'ARCOM et des dirigeants de plusieurs réseaux sociaux (Meta, maison-mère de Facebook, Instagram et Whatsapp ; et TikTok), selon un communiqué diffusé par le ministère. Le 29 juin, une autre réunion est prévue avec les responsables de la lutte contre le harcèlement scolaire de chaque académie, pour "rappeler les procédures à suivre et les nouvelles mesures qui devront être mises en œuvre".

Au-delà du cas de Lindsay, le pays avait été aussi choqué par la mort de Lucas, 13 ans, qui s’est suicidé en janvier dernier dans les Vosges, lui aussi suite à des faits de harcèlement.