Une intelligence artificielle imitant Macron et De Gaulle interdite sur la plateforme Twitch

C'est une diffusion en direct étonnante que pouvaient voir les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme Twitch, depuis vendredi : à l'écran, en lieu et place des "streamers" que l'on peut voir en général sur la plateforme, Emmanuel Macron ou le Général de Gaulle. Et ceux-ci répondaient aux questions posées par les spectateurs et spectatrices dans le "chat" de la diffusion, pour les questions qui commençaient par le code "!yomanu" ou "!yogeneral".

Derrière cette diffusion, le compte "DefendIntelligence", tenu par Anis Ayari, un ingénieur en intelligence artificielle qui fait de la vulgarisation sur le sujet sur YouTube, abordant aussi bien les aspects techniques de l'IA que les questions éthiques et morales qu'il pose. L'intelligence artificielle, basée sur le modèle GPT d'OpenAI (le même qui sert de base à ChatGPT), a été conçu par l'ingénieur en direct sur sa chaîne Twitch, avant d'être mis en action.

"On a plusieurs modèles d'IA, l'un qui génère de la voix, l'autre pour les lèves qui bougent, et d'autres qui vont récupérer de l'information pour être sûr que ce qui est dit est vrai", explique à France Inter Anis Ayari. "Et le modèle GPT est très performant pour se mettre dans la peau de certains personnages, je n'ai qu'à lui dire "agis comme de Gaulle, agis comme Emmanuel Macron", permettant aux avatars de produire des réponses parfois troublantes.

Mais depuis mardi soir, la chaîne Twitch d'Anis Ayari n'est plus accessible, car le compte a été banni. Et ce n'est pas l'aspect "deepfake" du compte, clairement indiqué comme étant une parodie, qui est en jeu. Mais le nom d'un ancien village français, "La-Mort-aux-Juifs", dans les Yvelines. Le faux Emmanuel Macron a prononcé ce nom en répondant à un internaute qui lui demandait les trois pires noms de villages français.

Un recours suite au bannissement par un algorithme

Problème, la modération de Twitch est assurée par... Des algorithmes qui ont entendu ce groupe de mots classé antisémite et banni le compte d'Anis Ayari. "J'ai reçu une vingtaine de mails de Twitch, qui m'expliquent que la chaîne a été bannie pour discours haineux et violents. Tout ça... À cause d'une intelligence artificielle, qui a banni automatiquement le compte", explique-t-il. Et impossible pour lui de savoir si des internautes ont cherché à bannir sa chaîne : "Les gens sont ultra-malins pour mettre à mal les modèles d'IA, même si je ne sais pas si la personne qui a posé cette question s'attendait à la réponse".

"Cela fait deux ans que j'investis sur une chaîne, que je fais des diffusions trois fois par semaine... et en l'espace de cinq secondes, je me retrouve, comme toutes les personnes qui travaillent avec moi, sans revenu", déplore-t-il. Le créateur de la chaîne a déposé un recours auprès de Twitch pour faire annuler la décision, mais reproche à la plateforme d'être gérée, en termes de modération, depuis les États-Unis.