Un entretien avec Valérie Pécresse a-t-il été censuré par Paris Match car trop critique sur Nicolas Sarkozy ?

C'était un joli scoop pour Paris Match. L'hebdo, propriété du groupe Lagardère dont Vincent Bolloré est désormais actionnaire majoritaire, avait recueilli les confidences exclusives de Valérie Pécresse, après son échec à la présidentielle. Pourtant, le papier, qui incluait un passage sur Nicolas Sarkozy, n'est jamais paru, comme le rapporte l'Opinion , et la rédaction s'interroge.

En effet, cet article qui était finalisé et avait même été mis en page, aurait dû paraitre dans l'édition du 18 août, mais la direction de Paris Match l'a officiellement déprogrammé en raison de l'actualité "incendies". Pourtant, pas de trace du sujet non plus dans les éditions des semaines suivantes. Raison invoquée cette fois-ci : d'autres articles sur Valérie Pécresse ont été publiés entre-temps et il n'y a donc plus d'exclusivité. Même sur le site web de Paris Match, refus de la direction de lui trouver une petite place.

Sarkozy traité de "saboteur" de sa campagne par Pécresse

Une large partie de la rédaction se pose donc la question d'une censure, d'autant que d'après l'entourage de Valérie Pécresse, c'est bien Paris Match qui avait sollicité l'ex-candidate à la présidentielle. S'en sont suivis trois entretiens et une séance photo. Visiblement, c'est le poids des mots de Valérie Pécresse sur Nicolas Sarkozy, l'accusant dans l'article d'avoir "saboter sa campagne", qui était trop lourd pour la direction Bolloré-compatible de Paris Match.

Contactée par l’Opinion, la direction du magazine n’a pas souhaité répondre. Le quotidien note que, le 28 juillet, "l’ancien président de la République ainsi que son épouse Carla avaient eu les honneurs de Paris Match", comme le montre cette copie de la "une" :

Cette "déprogrammation" litigieuse de l'article sur Valérie Pécresse intervient d'ailleurs dans un contexte très tendu à Match. L'éviction le mois dernier du rédacteur en chef Bruno Jeudy, qui aurait eu le tort de critiquer certains choix éditoriaux, a entrainé une motion de défiance votée par 60 des 78 journalistes du mythique hebdomadaire.