Une jauge réduite, des horaires étendus : comment le Louvre veut s’adapter à sa forte fréquentation

En 2022, le Louvre a accueilli près de huit millions de visiteurs. C’est moins que la moyenne avant Covid, environ dix millions de visiteurs, mais deux fois plus qu’en 1989, quand la pyramide du Louvre avait été inaugurée par François Mitterand. Interrogée par France Inter, la directrice du musée a présenté sa feuille de route 2023 et ses projets pour limiter la fréquentation.

Une heure de plus d’ouverture

Laurence des Cars est aux manettes du plus grand musée du monde depuis un peu plus d’un an. Elle dit vouloir "maitrîser le flux de visiteurs". En clair, limiter le nombre d’entrées. "Depuis le printemps dernier, j’ai demandé aux équipes de procéder à une jauge journalière maximum de 30.000 visiteurs". Elle n’est pas atteinte tous les jours. Par exemple, lundi 9 janvier, 25.000 visiteurs ont déambulé dans les allées du musée. "Au-delà de 30.000, on entre dans une zone compliquée, inconfortable pour les visiteurs et nos équipes", reconnaît Laurence de Cars.

La direction du Louvre réfléchit également à un horaire élargi en fin de journée, avec une heure de plus, jusqu’à 19 heures. "Quand vous fermez à 18 heures, vous vous coupez de la population active." Cette heure supplémentaire apportera une autre fréquentation. Elle sera mise en place courant 2023.

Une seconde entrée, dans les années à venir

Pour faciliter l’accueil, la direction compte aussi ouvrir une nouvelle entrée, en plus de celle de la pyramide. "Il faut faire respirer le Louvre différemment. Inciter les visiteurs à ne pas voir les trois mêmes chefs-d’œuvre" : la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et la Joconde. Cette entrée se situera à l’est du bâtiment, face à la colonnade de Perrault, en face de l'église Saint-Germain l'Auxerrois de Paris, "sur cette esplanade qui est à l’abandon". Elle ne donne pas de date de début des travaux.

Des tableaux visés par des activistes écologiques

Interrogée sur les actions coups de poings de militants pour le climat dans plusieurs grands musées à l’étranger, Laurence de Cars ne dit pas si la sécurité des œuvres a été renforcée. À Potsdam, à Londres, à la Haye, des tableaux protégés par des vitres ont été aspergés de peinture. Au Louvre, la Joconde a été la cible d’un jet de gâteau à la crème au printemps dernier. "C’est une mobilisation car nous avons en charge un patrimoine fragile, c’est la mémoire la plus précieuse, la plus ancienne de l’humanité." Laurence de Cars ajoute : "Pour moi, il n’y a pas de divorce entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel." Il ne faut pas "se tromper de combat, poursuit la directrice, nous sommes aussi face à un combat de transmission. Transmettre le monde sans mémoire artistique, ce n’est pas le monde."