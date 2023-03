Une nouvelle méthode de suivi des forêts par satellite permet de mieux quantifier le carbone stocké

C'est un travail qui fera date selon Philippe Ciais, chercheur CEA au Laboratoire des Sciences du climat et de l'environnement et co-auteur de cette étude publiée dans Nature. Car en plus de stocker du carbone, les arbres fournissent de nombreux services écosystémiques indispensables à l'environnement et aux populations locales. Les arbres sont une source de subsistance, ils fournissent du bois, de l'ombre, luttent contre l'érosion, abritent de la biodiversité.... Leur rôle dans l'atténuation du changement climatique est aussi essentiel. Mais jamais jusqu'ici, il n'avait été possible de compter un à un les arbres sur une grande superficie.

Une méthode innovante

En combinant images satellitaires et intelligence artificielle, c'est ce que sont parvenus à faire des chercheurs internationaux. La NASA a fourni les images, l'université de Copenhague imaginé l'algorithme et entrainé la machine, des Français ont apporté les références terrain, des mesures de hauteur, de circonférences, d'essence recueillies sur le terrain, au cœur des forêts notamment dans le cadre de l 'inventaire forestier national .

Publicité

Pour la première fois, il a été possible de comptabiliser un à un les arbres situés en Afrique Sub Saharienne, zone réputée aride et pour laquelle les cartes ne mentionnent aucun arbre. De l'Océan Atlantique à la Mer Rouge, ce sont 9, 9 milliards d'arbres qui stockent 0,84 milliard de tonnes de carbone. À titre de comparaison, les forêts françaises en séquestrent 2, 4 milliards de tonnes.

Vers une meilleure gestion de la forêt

Pour Jean-Pierre Wigneron, chercheur à l'INRAE et co-auteur de cette étude parue dans Nature, cette approche est révolutionnaire car "on ne voit plus la forêt à travers des indices mais à travers des arbres qu'on voit vraiment. On peut estimer leur biomasse, leur taille, s'ils sont coupés ou s'ils sont en train de pousser." C'est donc un grand pas en avant pour la gestion et le suivi des forêts.

Reste à valider cette méthode sur des forêts plus denses dans lesquelles les cimes des arbres se touchent. C'est le cas de toutes les forêts équatoriales, celles qui précisément constituent les poumons verts de la planète. Pour cela, il faut un niveau de détail encore plus grand de la part des satellites, à savoir une résolution spatiale de 30cm. Rares sont les engins qui en disposent à ce jour. Mais Philippe Ciais est persuadé que la télédétection ouvre une nouvelle dimension dans le suivi des forêts. "Dans la finance verte, il y a beaucoup d'argent dédiée à la déforestation évitée qui n'est pas utilisé, faute d'un système de vérification" selon lui.