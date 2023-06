Une ONG réclame la création des 30.000 points d'eau potable prévus en France par la loi

De l'eau, accessible gratuitement dans les lieux publics et sans bouteilles. L'ONG "No Plastic In My Sea", qui lutte contre la pollution au plastique, a publié une pétition , soutenue par d'autres associations et personnalités, demandant la création de plus de points d'accès à l'eau potable. "Selon les estimations du ministère de la transition écologique, près de 30.000 points d’eau devraient être ouverts en France dans des lieux de forte affluence", rappelle l'association. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, estime-t-elle.

Une mesure obligatoire depuis le 1er janvier 2022

L'association s'appuie sur la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) , promulguée en 2021, qui vise notamment à réduire l'utilisation de bouteilles en plastique. "Selon la loi, les ERP (établissements recevant du public) accueillant plus de 300 personnes sont soumis à l'obligation de mettre à disposition au moins un point d'eau potable, dès lors qu'ils sont raccordés au réseau", écrit l'ONG. De quoi permettre à tout le monde de remplir sa gourde dans des lieux de passages : des grandes gares, stations services ou encore salles de spectacle. Une mesure, devenue obligatoire au 1er janvier 2022.

Or, "quinze mois plus tard, alors que la majorité des Français utilisent régulièrement une gourde, ils ne peuvent toujours pas la remplir dans vos établissements", peut-on lire dans cette pétition, qui s'adresse aussi bien à la SNCF, qu'aux établissement sportifs, culturels, ou encore aux centres commerciaux. L'ONG demande donc à ce que ces 30.000 points d'eau soient ouverts d'ici l'été 2023, ce qui permettrait à chacun de "s'hydrater facilement et sans bouteille plastique".

"Il n'y a pas vraiment eu de volonté de ces structures de respecter la loi", regrette Muriel Papin, présidente de l'association. "On va approcher de la période estivale, où on va être des millions dans les gares, les aéroports, les stations service et ce n'est pas normal de pas avoir de point d'eau."

Les bouteilles en plastiques contribuent "à assécher les nappes phréatiques"

"No Plastic In My Sea" lutte contre la pollution au plastique, et notamment les bouteilles en plastique. "La moitié des Français est équipée d'une gourde", note Muriel Papin. "Il faut absolument leur donner la possibilité de remplir leur gourde et ne pas les obliger à acheter des bouteilles en plastique". L'association rappelle que "15 milliards de bouteilles" sont vendues en France chaque année, et que trois litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'une seule bouteille d'eau, "ce qui contribue à assécher les nappes phréatiques".

L'ONG milite également pour un accès gratuit et pour tous à l'eau potable : "En gare, le prix moyen est de 2 euros à 2,50 euros pour une bouteille de 50 cl d’eau, soit plus de 8 euros pour une famille de quatre personnes", écrit l'association.