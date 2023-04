Une page de Broadway se tourne : "Le Fantôme de l'Opéra", doyen des spectacles à l'affiche, c'est fini

C’est l’un des spectacles mythiques de Broadway… et il a quitté l’affiche ce dimanche. La comédie musicale "Phantom of the Opera" d’Andrew Lloyd Weber a présenté dimanche sa dernière représentation au Majestic Theatre. Cela faisait 35 ans qu’il se jouait à Broadway sans interruption, ce qui en faisait le spectacle à la plus grande longévité actuellement à l’affiche.

Depuis 1988, le spectacle s’est joué 13 981 fois, à raison de huit représentations par semaine – c’est l’une des "règles" de Broadway, on y joue du mardi soir au samedi soir, plus le mercredi, samedi et dimanche après-midi. Selon la production, 20 millions de spectateurs ont vu le spectacle à New York, et celui-ci a employé 6 500 personnes tout au long de son exploitation, générant 1,4 milliard de dollars de recettes, soit un peu moins de 1,3 milliard d’euros.

Un spectacle plus assez rentable

Mais cette histoire d’un mystérieux fantôme qui hante les murs du Palais Garnier, amoureux d’une ballerine, inspirée d’un roman français écrit par Gaston Leroux en 1909, n’aura pas bien survécu à la période post-Covid. "Le monde a changé", expliquait en septembre 2022 Cameron Mackintosh, producteur du spectacle – et de certains des plus grands spectacles de Broadway comme "Les Misérables". "Il y a un point de bascule, où le nombre de bonnes semaines a trop diminué pour compenser les semaines perdues", avait-il alors expliqué, en annonçant la fin du spectacle.

Après 18 mois de fermeture des théâtres aux États-Unis, celui-ci est devenu trop cher pour le chiffre d'affaires engrangé : il coûte environ 950 000 dollars par semaine, avec quelque 125 personnes engagées pour le faire tourner. Par ailleurs, de nouvelles comédies musicales comme "Moulin Rouge !" ou "MJ The Musical", auréolé d'une pluie de Tony Awards l'an dernier (les trophées américains de la comédie musicale et du théâtre), drainent plus de spectateurs. Même si l’annonce de l’arrêt a suscité une nouvelle ruée vers la billetterie, repoussant la fin du show de février à avril, c’en est pour l’heure fini du Fantôme de l’Opéra au Majestic.

"Chicago" récupère le record de longévité

Résultat, une nouvelle comédie musicale prend le statut de spectacle le plus ancien joué sans discontinuer à Broadway : c’est "Chicago", dont la deuxième version se joue depuis 1996 (la version originale en 1975 n’a duré "que" deux ans), suivi de très près par "Le Roi Lion" dont les représentations ont commencé en 1997.

Quant aux "Misérables" de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil, ils explosent le record de représentations du Fantôme de l’Opéra mais… à Londres. Dans le quartier du West End, il se joue sans discontinuer depuis 1985 : il va fêter cette année ses 38 ans de spectacle, et plus de 14 000 représentations.

Cela dit, le vrai record va à un autre spectacle, bien moins connu : "The Fantasticks", dont le livret a été écrit par Tom Jones, s’est joué sans discontinuer de 1960 à 2002, soit 42 ans. Mais il est quelque peu hors-catégorie : c’est un spectacle dit "off-Broadway", c’est-à-dire joué dans un théâtre de moins de 500 places. C’est de cette comédie musicale que vient le standard "Try to remember" dont l’interprétation de Harry Belafonte est la plus connue.

Le Roi Lion et Starmania champions en France

Et en France ? C’est plus compliqué à déterminer, étant donné que les spectacles ne sont pas "en résidence" dans un seul spectacle et fonctionnent sur un mode de tournée. Dans un même théâtre, Le Roi Lion a tenu trois ans au théâtre Mogador entre 2007 et 2011. Si l’on compte les tournées nationales, Starmania s’est joué entre 1993 et 2001 – soit huit ans, mais avec de nombreuses interruptions. C’est bien loin des records actuels de longévité américains.

Quant au "Fantôme de l’Opéra", il reste à l’affiche du Her Majesty’s Theatre à Londres, où il talonne "Les Misérables" : le spectacle a été lancé à Londres avant New-York, en 1986. En France, il aurait dû être monté en 2016, mais le théâtre Mogador qui devait l’accueillir a été touché par un incendie quelques jours avant la première.