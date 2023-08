Une page du web français se tourne : les Skyblogs tirent leur révérence

Date du décès, lundi 21 août 2023. Lundi, Skyblog ferme ses portes après 21 ans de vie en ligne. Fini les Gifs à paillettes, les "mistinguettedu14", les pages incarnées par un rose flashy, "lé mEssÄj" écrits n'importe comment. Le réseau social le plus simple à utiliser du web 2.0, un web où tout le monde contribue, n'est plus accessible. Mais sa mémoire demeure.

13 millions de pages archivées

La nouvelle est tombée le vendredi 16 juin 2023. Pierre Bellanger, fondateur de la radio Skyrock, poste un long message sur le blog officiel de la radio. "Toi. Toi et tous les autres. Vous avez été des millions dès le début des années 2000 à vous lancer dans la création d'un skyblog, à publier des textes, des photos, à commenter... Vous avez contribué à créer un des premiers réseaux sociaux au monde. Vous étiez les pionniers d'un mode de communication et d'échange collectif qui allait changer nos sociétés". Puis le président du groupe Skyrock s'explique : "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public".

La dernière page d'accueil de Skyblog du lundi 21 août 2023 - Capture d'écran skyrock.com

C'est tout un travail d'archivage qui s'est alors mis en place. Skyblog est maintenant une part de l'histoire de la jeunesse et des réseaux sociaux du début du XXIe siècle. L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) et la Bibliothèque Nationale de France (BNF) se sont empressés de sauvegarder dans leurs archives une partie des pages internet du site. Sur les quelques 19 millions de blogs actifs, 13 à 14 millions seront sauvegardés à la demande du fondateur Pierre Bellanger. Et malgré la fermeture du site, les deux archivistes gardent un accès privilégié. Quant à ceux qui seraient inquiets de voir la page de garde de leur vie numérique sauvegardée pour l'éternité, ils peuvent faire la demande de déréférencement à l'INA (dpdina@ina.fr).

Plus de 30 millions d'inscrits au début des années 2010

Tout commence le 17 décembre 2002. Pierre Bellanger met à disposition de ses auditeurs sur Skyrock, un site qu'ils vont s'approprier. Les utilisateurs s'inscrivent, créent leur blog, racontent leur vies, leurs amitiés et leurs amours en longs textes typographiés étrangement et photos devant le miroir avec le faible appareil de leurs téléphones BlackBerry. Chacun écrit, commente, échange en messages privés et cela s'incarne par un slogan "Ici T Libre !".

Les pages skyblog étaient très colorées, flashy et brillantes - Capture d'écran skyrock.com

À l'origine, le site est pensé comme un moyen pour les auditeurs de se retrouver en tant que fans de musique et de discuter des artistes. Mais il prend rapidement de l'ampleur. En trois ans, un tiers des jeunes de 13 à 24 ans se racontent sur un blog. Au-delà des simples moments passés après le collège et le lycée, certains internautes ont leur petite popularité. Les liens entre les utilisateurs sont importants, puisque chaque bloggeur peut mettre en avant sa liste de "meilleurs amis" sur son propre profil. Chaque semaine, 9 "blogs-stars" sont sélectionnés et affichés sur la page d'accueil du site, augmentant significativement le trafic sur leur page. D'autres classements, des "tops" des profils sont aussi au premier plan. Et pour conquérir les visiteurs et constituer un réseau plus massif, les bloggeurs n'hésitent, pour chaque publication, à inviter a interagir avec la fameuse formule "lâche tes com's".

Puis en 2007, le phénomène est à son maximum. Skyblog, selon ses équipes, devient le 17e site le plus visité au monde et la barre des 10 millions de blogs ouverts est franchie. Même si Facebook débarque en France l'année suivante, la communauté Skyrock continue à faire grossir le site jusqu'en 2011, où le pic des 33,6 millions de blog est atteint, un record jamais égalé pour Skyblog. Mais l'émergence des nouveaux réseaux sociaux des années 2010 (Twitter, Reddit, Instagram) et la démocratisation des smartphones ralentissent l'activité des blogs. Si une application mobile est développée dès 2010, le site restera essentiellement développé pour une navigation sur ordinateur. Skyrock ne revient qu'en 2017 dans l'air du temps, avec Skred, une messagerie chiffrée, qui compte désormais plus de 17 millions d'utilisateurs.

Il est possible de retrouver certaines pépites, comme le blog du rappeur Jul - capture d'écran skyrock.com

Pour les anciens actifs qui voudraient garder une trace rigolote, sinon de honte, de leur passé sur internet, il est encore possible de sauvegarder son blog. C'est expliqué directement sur le site.