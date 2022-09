"Une page se tourne", "Un roi nous a quittés" : le monde du cinéma rend hommage à Jean-Luc Godard

"Nous perdons un trésor national, un regard de génie", a déploré Emmanuel Macron ce mardi matin, après l’annonce de la mort du cinéaste Jean-Luc Godard, qui était âgé de 91 ans. "Jean-Luc Godard, le plus iconoclaste des cinéastes de la Nouvelle Vague, avait inventé un art résolument moderne, intensément libre", a écrit le président français sur Twitter. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a salué celui qui "a brûlé tous les codes du cinéma, faisant déferler sur le monde une vague d’audace, de liberté et d’irrévérence".

Ce mardi, à l’instar du président de la République, de très nombreuses personnalités, essentiellement issues du milieu du cinéma mais pas seulement, ont réagi à l’annonce du décès de l’artiste. En quelques heures, l’information a fait le tour du monde, atteignant les États-Unis, où Jean-Luc Godard jouit aussi d’une aura très forte.

Brigitte Bardot : "Il a rejoint le firmament"

C’est l’une des icônes du cinéma de Godard : Brigitte Bardot, vedette du "Mépris", a elle aussi réagi à la disparition du cinéaste. Elle a posté sur Twitter un message reprenant de nombreux titres de films pour en faire une seule et même phrase hommage : "Et Godard créa le Mépris, et c’est à bout de souffle qu’il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs". Elle l’a accompagné d’une photo prise sur le tournage de ce film culte.

Antonio Banderas : "Merci d’avoir repoussé les frontières du cinéma"

A l'étranger, des artistes ont aussi salué la mémoire du cinéaste franco-suisse. C’est le cas de l’acteur espagnol Antonio Banderas, qui, en anglais comme en espagnol, a remercié Jean-Luc Godard "pour avoir repoussé les frontières du cinéma cinématographique".

L'hommage en images de Marina Foïs et de Vincent Macaigne

Pas de mots pour Marina Foïs, mais une série d'images postées par l'actrice sur Instagram. On y voit Jean-Luc Godard en compagnie de grands acteurs et actrices avec qui il a tourné. Ainsi, mardi, elle a posté des photos de Godard avec Belmondo d'une part, et une photo du film "Le Mépris" avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli d'autre part.

Même type d'hommage pour l'acteur et réalisateur Vincent Macaigne. Lui aussi a simplement posté sur Instagram une photo du réalisateur, en plein tournage, caméra à la main.

Alain Delon : "Une page se tourne"

Pas de tweet ni d’Instagram pour Alain Delon, mais un hommage publié par l'Agence France Presse : "Une page de l'histoire du cinéma se tourne... Merci, Jean-Luc, pour les beaux souvenirs que tu nous as laissés. Sache que je serai toujours fier d'avoir "Nouvelle Vague" dans ma filmographie". En effet, Alain Delon n'a pas tourné pour Jean-Luc Godard avant 1990, dans le film "Nouvelle vague".

Olivier Assayas : "Une liberté de mouvement"

Le réalisateur était invité du journal de 13h de France Inter ce mardi, et a salué "quelqu’un qui a bouleversé la façon de penser le cinéma, de l’aborder, au nom de valeurs qui étaient celles des arts plastiques : il a établi une passerelle entre les avant-gardes et le nouveau cinéma", selon lui. Le réalisateur de "Sils Maria" ou de "Double vie" estime que Godard, même s’il a peu d’héritiers revendiqués, a injecté dans le cinéma une liberté de mouvement, de pensée, de réflexion, inédite jusqu'alors".

Macha Méril : "Un roi nous a quittés"

La comédienne Macha Méril a tourné devant la caméra de Jean-Luc Godard, dans le film "Une femme mariée" en 1964, dont elle tenait le premier rôle. "Nous avions l‘impression à chaque plan qu'on faisait que chaque plan était une bombe, que chaque plan allait être une chose insupportable à regarder pour ceux qui sont trop conventionnels et que ce serait une ouverture pour tous les autres", a-t-elle raconté à Franceinfo après l’annonce du décès du cinéaste.

En référence au décès d’Elizabeth II en fin de semaine dernière, elle explique qu’après "qu’une reine nous a quittés, maintenant, un roi nous a quittés". "On peut vraiment dire qu’il y a eu un avant et un après", dit la comédienne.

Romain Goupil : "Remettre en cause la première idée"

Cinéaste engagé, déjà révolté en 1968, Romain Goupil a été l’assistant réalisateur de Jean-Luc Godard l’un de ses films, "Sauve qui peut (la vie)", en 1979. Il se souvient que "la première idée qui arrivait" était systématiquement remise en cause. "Cette façon systématique de dire que puisque c’est à ça qu’ils pensent en premier, ce n’est pas bien, il faut aller plus loin", raconte-t-il, sur un tournage qui a duré "un an, ou un an et demi", dit-il.

Les hommages des institutions

Enfin, plusieurs institutions du monde du cinéma ont aussi rendu hommage à Jean-Luc Godard. La Cinémathèque française, les Festivals de Cannes et de Deauville notamment, ont salué la mémoire du cinéaste, en se remémorant ses passages, souvent étonnants et marquants, dans ces événements où il a été multi-primé.

