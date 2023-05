Une petite séance de méditation de pleine conscience avec Christophe André

Le thérapeute a soigné pendant 40 ans, à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, des personnes dépressives, anxieuses, phobiques, ou qui souffraient de différents troubles comportementaux. Il est l'auteur de nombreux livres sur la question, destinés à nous aider à aller mieux, à cultiver notre bien-être ("Le temps de méditer", "Consolations. Celles que l'on reçoit et celles que l'on donne"). Bien que retraité, le thérapeute comportementaliste s'évertue toujours, chaque jour, à faire don de sa bienveillance et de son empathie pour accompagner, encourager celles et ceux qui en ont besoin à mieux se connaître.

La méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est ?

C'est une pratique qui s'inspire des pratiques bouddhistes ancestrales, aujourd'hui validées par les recherches scientifiques. Une pratique conçue par Jon Kabat-Zinn devenue universelle, rayonnant partout aujourd'hui dans le monde du soin. C'est un apprentissage qui se fait sur le temps long et qui offre une plus grande reconnexion à soi-même. Ses vertus consistent à se réapproprier les sensations de son propre corps, ses émotions, de mieux comprendre et maîtriser ses démons intérieurs, prendre conscience qu'on peut habiter sa vie tout en opérant un changement de posture et de regard sur soi-même. Il s'agit de porter son attention sur ce qui se passe à l'intérieur de soi-même au regard de ses expériences, sensations, pensées quotidiennes. Pour le thérapeute, "elle consiste à ne rien faire, mais pleinement. Ce n'est pas juste fermer les yeux et rester immobile, mais faire travailler, entraîner progressivement son cerveau. C'est un entraînement de l'esprit pour apprendre à apprécier le temps présent et à désapprendre à être dépendant de sources d'angoisse".

Faire le point sur soi-même en prenant pour point de départ les plus beaux moments de sa vie

C'est une expérience que Christophe André pratique au quotidien depuis qu'est née sa vocation. Il considère que le bonheur, c'est un carburant indispensable pour affronter l'adversité, et pratiquer la méditation de pleine conscience, c'est exploiter toutes les voies existantes en soi-même pour apprendre à se réjouir de la beauté qui habite notre propre existence. Le psychiatre rappelle qu'il faut d'abord penser à faire resurgir les plus beaux souvenirs et moments joyeux pour affronter plus facilement les mouvements les plus éprouvants de la vie : "Dans ma vie, je ne rassemble que des choses qui m'ont rendu heureux, pour laisser de côté tout ce qui m'a fait souffrir. J'ai tendance à oublier tous les mauvais souvenirs, sinon les conserver sans affect de colère ou de souffrance. C'est le principe de la mémoire traumatique. Il faut se souvenir de ce qui nous a posé problème tout en essayant de faire régulièrement un nettoyage émotionnel durant des séances de méditation régulières. Nettoyer grâce à la méditation les plaies émotionnelles".

La séance de méditation de Christophe André

Christophe André vous suggère d'effectuer jusqu'à trois minutes maximum de méditation par jour afin d'absorber, digérer et laisser décanter les effets qui ont pu se faire sentir durant votre journée. Il vous propose une petite démonstration en se basant sur l'écoute de l'émission du "Grand Atelier", dans laquelle il était invité, où il s'agissait de saisir le plus possible en quoi consistait la méditation de pleine conscience :

Début de la séance : "Où que nous nous trouvions, vérifier votre position. On médite avec le corps donc pensez à redresser doucement votre torse, à ouvrir vos épaules, à vous tenir aussi droit que possible, avec (si vous le pouvez) les pieds à plat sur le sol, les mains qui reposent sur une table, sur vos cuisses ou sur ce que vous voulez.

Si vous n'êtes pas en train de conduire, fermez les yeux.

Il n'y a rien à faire, rien à réussir.

Juste à observer ce que c'est que cette expérience que je suis en train de vivre quand je décide d'être tout simplement présent à ma vie ? Que se passe-t-il alors ?

Je ressens mon corps, j'éprouve des sensations agréables (ou non) dans mon corps. J'essaie de les accueillir avec bienveillance. Je découvre que je respire et je laisse ainsi tout naturellement ma respiration traverser mon corps comme elle le souhaite, sans la contrôler. Je m'occupe juste de ressentir ce qui se passe quand l'air entre dans mon nez, dans ma gorge : que se passe-t-il lorsqu'il ressort ?

Je me contente de suivre mon souffle. D'ailleurs, je ne le dirige plus.

Et puis, il y a bien sûr mes pensées dans cette expérience que je regarde défiler. J'observe le bouillonnement ou le dépouillement de mes pensées.

Et je n'ai rien à faire, rien à réussir.

Juste observer tout cela, observer mon expérience, mes sensations, observer ce que c'est que d'être en vie à cet instant, ici précisément ?"

Séance de méditation de pleine conscience avec Christophe André dans l'émission "Le Grand atelier" (mai 2023) 2 min France Inter

