Une philosophie du "Seigneur des anneaux" pour apprendre à mieux se gouverner soi-même

Bienvenue en Terre du milieu ! 50 ans après que le romancier britannique, pionnier de la fantaisie épique , nous a quittés, sa plume parle toujours à un public toujours plus nombreux. Il faut dire que ce brillant philologue a inventé son propre univers, ponctué par sa propre mythologie . Les tous premiers récits qui traitent de la Terre du milieu sont ébauchés dans le contexte de la Première Guerre mondiale . "Le seigneur des anneaux" fait partie de cet ensemble de récits, censés fonder à ses yeux un passé fantasmé de notre vie sur Terre il y a quelques milliers d'années. Son œuvre, colossale, a été reprise par tous les types d'art, et reste plus que jamais riche d'enseignements philosophiques.

La Terre du milieu : miroir de notre condition humaine

Nous vous proposons de reparcourir son œuvre-fleuve et d'essayer de décrypter le voyage philosophique que nous propose Tolkien dans "Le Seigneur des anneaux". Comme le souligne très bien Justine Breton, maître de conférences en littérature française au micro de Laurent Goumarre dans Le Nouveau Rendez-vous "l'archétype de la fantasy contemporaine est allé chercher dans la littérature, dans la création d'un monde nouveau, une échappatoire, une possibilité de trouver ailleurs quelque chose qui nous permette de sortir du fardeau de la réalité dans un passé lointain". Si Tolkien a toujours refusé l'idée que son œuvre serait allégorique, il laisse cependant le choix au lecteur d'interpréter le réel à partir de son monde merveileux. C'est là qu'on s'y précipite !

Publicité

Nous voici plongés dans un monde malmené par un petit objet circulaire en or massif, l'anneau de pouvoir absolu forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. L'émerveillement de cet univers imaginaire est une façon d'interroger, d'éclairer notre propre monde, de mieux réfléchir sur soi-même au contact d'un milieu qui ne ressemble pas au nôtre, mais qui peut servir de miroir à notre propre réalité. De cet univers surgit un ensemble de thématiques philosophiques qui traversent tout le roman , puisque l'anneau donne lieu à une quête, et à une guerre entre différents peuples. Un anneau pour les gouverner tous, c'est l'intrigue même du Seigneur des anneaux. L'objet se révèle être une arme de domination absolue qui concentre tout ce qui s'oppose à la sagesse humaine. C'est la raison pour laquelle Frodon s'engage dans un chemin sacrificiel pour tenter de détruire l'anneau.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Amitié, fraternité, courage : les vertus de la communauté de l'anneau

L'œuvre est une ode à l'amour , à l'amitié, au compagnonnage, à la coexistence, à l'interdépendance et à la solidarité universelle comme principal salut de notre civilisation humaine. C'est un appel à la paix manifeste. Un seul monde dans lequel nous ne devons faire qu'un face aux vicissitudes de notre vie quotidienne, nos expériences de vie conditionnées par nos passions humaines. Tolkien ordonne son récit en fonction de celles-ci. Comme le souligne très bien Vincent Ferré , spécialiste de lecture comparée dans l'émission Le vif de l'histoire : "Bien que Tolkien ait souhaité ancrer son imaginaire dans sa patrie natale, l'Angleterre, son univers s'avère au final bien plus universel quand on envisage le lien qu'il tisse entre les langues, la géographie, les cultures qu'il a inventées. Il y a comme une volonté de dépasser notre monde complexe pour aller vers quelque chose de plus universel".

L'Anneau en question passe dans les mains de Frodon Sacquet, un hobbit de la Comté autour duquel va se former une communauté de défenseurs, issus d'une pluralité de peuples provenants d'un bout à l'autre de la Terre du milieu, pour le soutenir et l'aider dans sa quête qui vise à détruire l'anneau. Un conseil composé du magicien maiar Gandalf, le rôdeur et futur roi des hommes Aragorn, le nain Gimli, l'elfe Legolas. Un ensemble de personnages qui sont autant de représentations humaines sous tous ses aspects.

La fondation de cette communauté représente l'alliance nécessaire entre toutes les composantes de l'homme, entre toutes ses facettes, pour parvenir à accomplir cette ultime mission. La diversité culturelle, esthétique, physionomique, psychologique des héros fondent la richesse et la force de cette communauté qui en vient à cultiver un lien de reconnaissance et d'amitié si indéfectible, qu'il fait figure d'exception dans l'univers de la pop culture . Le texte de Tolkien montre bien que seule l'alliance permet d'arriver au bout des choses, et que dès qu'on joue la carte de la division, on fonce à l'échec en cédant au passage aux passions vaines.

Quoi de plus authentique et émouvant dans la trilogie que l'amitié fusionnelle et la confiance qui se tisse progressivement entre Frodon et Sam. Par la force des choses, les deux personnages se retrouvent tous les deux, seuls à traverser les contrées hostiles de la Terre du milieu pour se rendre en Mordor et détruire l'anneau. Sans l'amitié et la fidélité de Sam pour lui prêter main-forte, tout le récit démontre que Frodon aurait sans doute succombé plus facilement aux effets pervers de l'anneau qui renferme les sentiments les plus opposés au réconfort, à l'union et à l'attachement. Sam apporte à Frodon un sentiment de survie que Sauron, et Gollum après lui, n'ont guère eu la chance de saisir pour s'affranchir du repli sur soi, raison pour laquelle ils ont cédé plus facilement aux forces du mal.

Dans Le Seigneur des anneaux, l'amour fraternel et altruiste est omniprésent et alimente tous les agissements des héros. Personne ne se doute que Frodon, ce petit homme ignoré de tous, qui n'a jamais quitté son havre de paix, en acceptant d'hériter de l'anneau et d'en assumer le fardeau, suscite un tel espoir que son courage fascine autant qu'il oblige ses compagnons d'armes à mener cette mission jusqu'au bout à ses côtés. Personne n'aurait au départ imaginé que les Hobbits, préférant vivre de la culture de leurs terres, satisfaits d'être ignorés du fait de n'être jamais connus comme de valeureux guerriers et de grands sages, riches de leur tranquillité, ne deviennent les véritables héros de l'histoire. L'insistance est mise dans le texte de Tolkien sur le fait que ce sont les personnages les plus fluets, humbles, les moins héroïques, correspondant le moins aux clichés chevaleresques, qui sont les véritables héros. Parce que le courage, nous l'avons toutes et tous en chacun de nous, quelles que soient nos différences. Frodon et Sam parviennent à sauver le monde des ténèbres.

La perversion du pouvoir : "un anneau pour les gouverner tous"

On peut également lire le récit comme une réflexion autour de l'ambivalence du pouvoir, du danger que celui-ci peut engendrer au sein de celui ou celle qui le possède. Un pouvoir concentré ici dans un anneau, dont le détenteur ne peut plus se défaire tant il se retourne aussitôt contre lui-même. L'objet précieux devient une espèce de symbole massif et concentré de ce que le pouvoir peut produire en chacun de nous et de la tentation des pires passions et penchants qui soient. L'anneau, c'est l'image du pouvoir absolu qui corrompt absolument tous ceux qui l'approchent, qui le détiennent, qui le désirent.

Frédérick Sigrist, grand fan de l'œuvre du romancier britannique, précise au passage dans son émission estivale "Blockbusters" que pour Tolkien, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'anneau qui compte, c'est ce que ça fait ressortir chez chacun des personnages : "Tout le monde y trouve ce qu'il y apporte. Tolkien parle de nous, ce après quoi on court, car l'anneau peut représenter l'argent, l'amour, le pouvoir. L'œil de Sauron ce n'est ni plus ni moins que la personnification de notre fragilité morale la plus absolue, notre aveuglement, notre désir insatiable et irrépressible. Sauron, c'est l'abandon de soi-même et le fait de céder aux passions les plus viles".

Par cette quête aliénante de la toute-puissance, que Tolkien signale tout particulièrement chez Sauron, Gollum, Saroumane, et de façon plus éphémère chez Boromir, il nous invite à réfléchir à l'impact que peut avoir la moindre source de pouvoir sur tous les êtres humains sans pour autant céder à une forme de manichéisme. Il y a une potentialité de mal et de bien en chacun de nous. Chaque personnage a, à un moment donné, à choisir suivant sa conscience. Les personnages ont le choix, de commettre des erreurs, de se repentir et de se racheter. Comme le précise Vincent Ferré dans "La Marche de l'histoire" : "il n'y a pas d'affrontement absolu entre le bien et le mal. Tous les personnages sont tentés par quelque chose qui est en eux, et une chose à laquelle ils succombent ou non. C'est le libre-arbitre de chacun des personnages qui parle, personne n'est régi contre sa volonté par un destin. C'est plutôt une incitation à prendre sa vie en main ou au contraire à se résigner volontairement aux passions simples. Certains sombrent dans le désespoir, la folie, d'autres se résignent face à la montée du danger quand d'autres décident de faire ce qu'ils peuvent faire même à leur petite échelle".

Par exemple, le personnage de Gollum incarne l'anti-Frodon, le double noir de Frodon par excellence. Lui-même hobbit au départ, il se prénommait Sméagol, avant qu'il ne s'empare du "précieux!" et devienne complètement aliéné par l'anneau. Il se retrouve dépossédé de toute forme humaine. Moralement, il n'est plus rien. Il n'a plus que l'apparence d'un monstre qui prend quelque peu conscience de son ambivalence lorsqu'il rejoint Frodon et Sam pour leur proposer de les guider sur le bon chemin. Gollum s'est totalement laissé corrompre par les passions les plus ombrageuses de l'anneau et prend conscience de sa schizophrénie qu'à partir du moment où Frodon et Sam décident de lui faire confiance. La scène du monologue dans le second film est restée l'une des plus cultes de la trilogie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Entre le péril de la guerre et les dangers de l'industrialisation : pacifisme et écologisme

L'auteur commence à rédiger "Le Seigneur des anneaux" à partir de 1937-1938, pendant la montée des périls qui devaient fatalement déboucher à la Seconde Guerre mondiale . Si Tolkien a toujours refusé que son œuvre soit symétriquement rapprochée du contexte de la guerre, et affirmé que son inspiration historique n'est pas directe, il reste conditionné par les expériences éprouvantes vécues lorsqu'il était officier lors de la bataille de la Somme en 1916. La Seconde Guerre mondiale est donc plus une atmosphère qui domine et attise indirectement sa plume qu'un déterminisme littéraire.

La thématique de la guerre est surtout une manière de formuler une certaine inquiétude quant aux impacts de la révolution industrielle, les ambivalences des progrès techniques et de la modernité qui nuisent à la préservation de la biodiversité. Dans Le nouveau Rendez-vous , Frédérick Sigirist suggère que Tolkien déplore les méfaits de la guerre industrielle qu'on retrouve directement à travers le personnage de Saroumane. Celui-ci s'en prend aux ressources naturelles de la Terre du milieu, entreprend une déforestation de la foret de Fangorn où s'enracinent les Ents, pour créer des armes de guerre et donner naissance aux orques dans les chaleurs souterraines. Ce qui signale en arrière fond, le spectre de l'industrialisation massive, qui représentait une part non négligeable dans l'effort de guerre. La plupart des espaces qu'occupent les forces du mal sont vidés de leurs substances naturelles. Ils ne présentent plus que des terres argileuses désolées où on ne respire plus que du soufre et de la suie. Une manière de pointer du doigt une biodiversité noyée dans le charbon et ravagée par les effets pervers de l'industrialisation croissante .

Surtout, Tolkien est un amoureux de la nature et s'affirme comme un écologiste avant l'heure. Dans Le seigneur des anneaux comme dans l'ensemble de son œuvre, il parle énormément de la faune et de la flore. Il accorde une très grande importance à la biodiversité avec des descriptions très détaillées et lyriques, comme pour faire revivre la nature. Une célébration de la nature en phase avec les mouvements écologistes actuels. Profondément humaniste, Tolkien va même jusqu'à personnifier la nature en donnant vie aux arbres, lesquels finissent par se soulever contre Sarouman, double sombre de Gandalf en tant que magicien perverti par l'attrait de la technologie. Tolkien expose ainsi une posture anti-progressiste dans le sens capitalistique et industriel du terme.