Une playlist pour Murielle Perez

De la porte ouverte de son bureau au 6ème étage de la Maison de la Radio et de la Musique s'échappaient des notes, et bien souvent sa voix qui fredonnait en rythme. La musique avec Murielle était vivante, joyeuse, passionnée.

Une passion des artistes qu'elle a mise ces 15 dernières années au service de très nombreuses émissions. Vous pouvez retrouver et écouter une partie de son, ses chroniques, ses playlists, et l’émission " La Lune a des Oreilles " qu'elle a proposé en 2013-2014 en suivant ce lien .

Passionnée de radio et de musique depuis l’enfance, Murielle Perez a commencé sa carrière à Radio France en 1988, à France Bleu. De 1988 à 1998, elle a été Animatrice et Reportrice sur les antennes locales de Bastia, Limoges et Bordeaux, où Marc Garcia la remarque.

Ce dernier lui confie alors en 1998, la Direction de la Programmation musicale du Mouv’ à Toulouse, puis Paris, aux côtés de Frédéric Schlesinger qui succède à Marc Garcia.

En 2009 elle rejoint l’équipe de la Programmation musicale de France Inter, sous la direction de Bernard Chérèze, puis de Didier Varrod et de Jocelyn Perrotin.

Nous nous souviendrons toutes et tous de sa passion dévorante pour la radio, de son enthousiasme, sa curiosité, et bien sûr de son engagement sans limite pour la musique et les artistes, au sein des équipes avec lesquelles elle a travaillé.

Pour elle, voici une playlist de 50 titres qu'elle a portés avec enthousiasme. Une playlist hommage à retrouver sur Spotify.

Un hommage lui sera rendu mardi 23 mai à 15h30 au Crématorium de Montfermeil - 44 Rue du Lavoir - Montfermeil. Sa famille a demandé à ce qu’il n’y ait ni fleurs, ni couronnes.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Ligue contre le cancer .