Une première formation de sociologie dédiée aux policiers démarrera en septembre, à Amiens

S'il est acquis que des chercheurs étudient et interrogent l'institution policière, l'inverse – que des policiers se penchent officiellement sur les travaux des chercheurs - a longtemps été moins évident. À tel point qu'il est fréquent que des observateurs extérieurs à l'univers policier déplorent l'absence de sciences sociales dans la formation des fonctionnaires. Un pas devrait bientôt être franchi avec l'ouverture, en septembre 2023, à l'université Picardie - Jules Verne d'Amiens, d'une formation de sociologie destinée aux policiers.

Pendant deux jours par mois, tout au long de l'année universitaire, les 45 à 50 candidats retenus seront amenés à rencontrer une vingtaine de sociologues parmi les plus reconnus dans les spécialistes des questions de sécurité, afin de se familiariser avec la sociologie à travers des thématiques telles que "Sociologie des activités policières" (approche comparative de la construction d'identité chez les policiers et pompiers, corrélation entre l'organisation des espaces urbains et la 'production de l'ordre'), "Enquêter sur la police" (poids du genre dans les sociabilités policières et dans les interactions avec les publics-cibles), "Sociologie de la déviance ", la "culture professionnelle des policiers", la rapport aux médias ou la comparaison avec des polices étrangères. D'objet de recherche à chercheurs eux-mêmes, les candidats retenus seront également amenés à rédiger un mémoire tout au long de leur année universitaire.

Interroger les pratiques

Ce diplôme universitaire est le fruit d'une rencontre entre Mathieu Fiolet, sociologue et chargé d'étude au niveau de la Direction centrale de la formation et du recrutement de la police nationale, et Elodie Lemaire, elle-même maîtresse de conférence en sociologie à l'université Picardie-Jules Verne, chercheuse au Curapp-ESS (Centre Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le Politique - Épistémologie & Sciences Sociales) et spécialiste des questions de police. "Des passerelles ont été construites entre la police et les sciences sociales depuis un certain nombre d'années", constate Elodie Lemaire, qui voit dans ce dispositif inédit une consolidation de ces liens, jusque-là majoritairement au profit des chercheurs.

Or, avec ce diplôme universitaire, ce seront cette fois les policiers qui observeront et se nourriront du travail des sociologues. "Il offre la possibilité pour les policiers de s'initier aux sciences sociales en intégrant et en réfléchissant à un raisonnement qui n'est pas forcément le raisonnement professionnel habituel, pour leur permettre d'engager des réflexions dans l'exercice de leur travail quotidien", résume Elodie Lemaire, qui voit-là la possibilité, pour les agents, "de s'arrêter un temps sur les pratiques qui sont routinisées pour essayer de les interroger en se nourrissant des travaux qui ont été publiés".

Déjà 170 prétendants

Mais l'institution est-elle réellement prête à voir certaines pratiques bien ancrées réinterrogées ? Une semaine avant la clôture des candidatures, le 9 juin, 170 prétendants à la formation avaient transmis un dossier complet, soit avec un CV, une lettre de motivation, et un avis de leur supérieur. "Nous avons une hiérarchie qui, dans sa grande majorité, a été favorable aux candidatures, constate Philippe Lutz, Directeur central du recrutement et de la formation de la Police nationale DCRFPN). Et non seulement avec des commentaires favorables, mais avec des commentaires sur l'impact que cela peut avoir sur le service. Car, c'est ce que l'on attend, qui est aussi un espoir important. Comment [ces agents] peuvent finalement transférer les compétences acquises pendant cette année universitaire sur leur terrain, leur service, et donc travailler avec leur hiérarchie sur une vraie réflexions sur les rapports police-population ?".

Candidats de tous grades

À ce stade, ce diplôme, en "co-construction" entre la Police nationale et l'université d'Amiens, attire des candidats de toute la France, de tous grades, et de tous types de services (Sécurité publique, CRS, police judiciaire...) " y compris des personnels administratifs", souligne Philippe Lutz. "Nous avons des gens qui acceptent de venir deux jours par mois à Amiens, de la France entière, donc qui sont extrêmement engagés, volontaires, qui ont envie de réfléchir à leur pratique et analyser ce qu'ils font à partir d'un regard extérieur".

Le mémoire que ces candidats retenus seront amenés à rédiger au fil de leur année d'étude sera ainsi l'occasion, pour ces policiers, de "chausser des lunettes de sociologue pour aborder différemment cet exercice quotidien de leur mission" détaille Elodie Lemaire, qui les accompagnera dans leurs travaux dans le cadre d'un diplôme dont l'intitulé - "police-population" - vise "à repenser les rapports existants entre la police et la population, qui sont souvent présentés comme deux blocs homogènes, et remettre en question ce clivage pour amener les policiers à se considérer d'abord comme des êtres sociaux, c'est à dire comme faisant partie aussi de cette population".

Placés dans le rôle d'étudiants, les policiers seront amenés à échanger avec des chercheurs qui devraient également bénéficier de ces échanges, espère la maîtresse de conférence en sociologie : "Nous n'avons pas toujours l'occasion de restituer nos travaux aux policiers qui nous accordent de leur temps, cela ouvre d'autres espaces pour restituer nos travaux".

Cette première année de formation devrait être suivie de près en haut-lieu, d'autant que la Loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) votée en janvier 2023, prévoit notamment que "le ministère devra nouer des partenariats privilégiés avec le monde académique en s'investissant notamment dans des travaux de thèses ou de post-doctorat ou en s'associant à des chaires ", entre autres "dans le champ des sciences sociales".