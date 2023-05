Une radio ukrainienne piratée par des Russes pour diffuser de fausses informations

Pour Olena, la radio locale " Slobojanske FM " était son petit plaisir, son projet de vie en plus de gérer la grosse exploitation familiale de Balaklia, dans l'est de l'Ukraine. Le 8 septembre 2021, elle a racheté du matériel, ouvert six bureaux et émetteurs dans les villages alentours et embauché une équipe de journalistes et de techniciens. Olena est patriote et voulait lancer une radio dédiée à la culture ukrainienne avec beaucoup de musique.

Tout allait bien jusqu’à l’invasion de ces villages par l’armée russe. "Avant l’invasion à grande échelle, on diffusait surtout des émissions de divertissement, des journaux d’information et de la musique ukrainienne et internationale… Aujourd’hui on raconte dans notre émission qui s’appelle ‘le coup de main’, la vie sous occupation. Il y a beaucoup d’histoires, de situation à mettre en avant, beaucoup de gens qui ont aidé depuis ou en dehors des territoires temporairement occupés", raconte Mikhaylo, le directeur de la radio.

Publicité

Olena et Mykhailo nous accueillent dans leurs nouveaux locaux à Balakiia, siège de l’ancienne radio municipale. - Mathilde Dehimi

Des bureaux occupés par l'armée russe

Le bureau principal à Balaklia et l’émetteur ont été détruits dans les bombardements massifs de la ville. Mais, tant qu’il y a eu de l’électricité, "Slobojanske FM" a continué à émettre sur Internet. Quatre des six bureaux de la radio étaient occupés par l’armée russe, dans l’un d’entre eux à Velykyï Bourlouk, les soldats ont tout pillé. "Nos émetteurs, nos ordinateurs ont été volés, là-bas, il y avait bien sûr tous nos fichiers, nos playlists, nos habillages sonores, nos jingles…", raconte dépité Mikhaylo. Puis les soldats russes sont partis, repoussés par l’armée ukrainienne lors de la contre-offensive éclair de septembre. Balaklia est libérée le 8 septembre 2022, jour du premier anniversaire de la radio.

Pendant des mois, il ne se passe rien. La petite radio locale ukrainienne continue d’émettre avec son programme original, sur sa fréquence habituelle, 104.9, mais avec un plus petit périmètre, plusieurs émetteurs étant détruits. En mars, Olena et Mykhailo sont alertés par des auditeurs fidèles : ils ont capté leur radio près de Kharkiv à des kilomètres de là et sur une autre fréquence, 90.2.

Mykhailo prend sa voiture pour vérifier, roule et capte à son tour sa radio, ses musiques, ses habillages sonores. Mais il sait qu’il y a un problème. Pendant un mois, la radio pirate diffuse un programme quasi similaire à celui de "Slobojanske FM" : même habillage sonore, même publicité et même musique ukrainienne. Mykhailo se souvient : "Au début, ils ont diffusé nos musiques, nos chansons, ils s’installaient, et ça pendant un mois, puis ils ont commencé à diffuser des journaux en ukrainien très rudimentaire."

Des informations négatives

Mais les choses ont commencé à changer : "Slobojanske FM" reprend sur ses ondes le journal d’information de la radio Suspline, la radio publique ukrainienne. La radio pirate russe, elle, se met à diffuser un journal légèrement différent et de plus en plus éloigné de la réalité. Ce faux journal est présenté par une journaliste parlant un ukrainien rudimentaire. Voici un extrait du journal de la radio pirate :

"L’objectif est de créer et d’utiliser des armes biologiques, en dehors de l’Ukraine. Les États-Unis soutiennent la création en Ukraine de nouvelles souches de virus et si nécessaire, elle pourra les utiliser en dehors du territoire national."

"C’est de la désinformation", peste Olena, "toutes les informations qu’ils donnent sont négatives, ils disent que notre armée recule, que nos hommes s’enfuient à l’étranger, tout ça n’est pas vrai. C’est bien leur méthode ça !! Ça ne m’étonne pas d’eux, Ils ne savent pas faire mieux."

Un nouveau local sans matériel

Olena a prévenu la police et les services de sécurité ukrainiens, le SBU, qui a localisé l’émetteur pirate dans la région de Belgorod, la grande ville russe voisine de Kharkiv. Mais Olena ne peut rien faire, régulièrement la radio pirate change de fréquences et "Slobojanske FM" ne peut que prévenir ses auditeurs de ne pas se tromper de fréquences.

La radio d'Olena et Mykhailo a désormais de nouveaux locaux à Balakiia, siège de l’ancienne radio municipale. Les pièces sont vides pour l’instant, la régie, les bureaux, les cabines d’enregistrements. "Mais au moins c’est propre", sourit Olena, car les soldats russes avaient aussi investi et mis à sac les lieux. Ils cherchent désormais du matériel pour se rééquiper, des journalistes et techniciens pour rouvrir des bureaux dans les villages. Mykhailo rêve aussi d’un nouvel émetteur pour pouvoir, dit-il, diffuser jusqu’à Izioum à 50 km de là.