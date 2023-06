Une responsable du PS critique les "vieux" éléphants du PS et provoque... la colère d'éléphants du PS

La vidéo cumule 1,5 million de vues sur Twitter en quelques heures. Emma Rafowicz, présidente des Jeunes socialistes, et l'une des porte-paroles du PS, est au centre de l'attention depuis dimanche et son discours très offensif lors d'une réunion des organisations de jeunesse de la Nupes à Alfortville, Val-de-Marne, dont l'objectif était de mettre la pression sur les dirigeants des partis en vue d'une union aux européennes de 2024.

Ne pas laisser "les éléphants responsables de notre chute" décider

Elle a ainsi estimé qu'il n'était "pas sérieux de laisser des éléphants responsables de notre chute décider de notre avenir". "Restez dans vos salles sombres, dans vos chuchotements" a lancé cette proche du premier secrétaire Olivier Faure en direction des anciens du parti opposés à la Nupes, comme l'ex-président François Hollande ou l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. "Nous ne voulons plus vous entendre. Vous nous avez fait perdre, laissez nous gagner."

"Aujourd'hui, nous le savons, les conditions pour une candidature commune, pour une liste commune de la Nupes ne sont pas tout à fait réunies" a t-elle poursuivie. "Mais notre appel (...) que nous adressons à tous, celui-là il est fort. (...) Il demande à tous nos vieux que nous voyons dans les réunions, irresponsables, qui parfois nous disent que nous sommes trop différents. Nous leur disons : assumerez vous le choc, le désespoir d'une jeunesse qui est allée voter en 2022 mais qui n'irait pas en 2024 parce que vous ne seriez pas là."

Sous les applaudissements, Emma Rafowicz a également tenu à faire passer un message : "Pour vous donner ma conviction, qui est celle que partage les jeunes socialistes : rien n'est impossible à partir du moment ou tout le monde y met du sien. Allons-nous y mettre du notre camarades ?"

Stéphane Le Foll dénonce un "manque de respect"

Une prise de position qui a provoqué la colère de plusieurs cadres du PS, en particulier les opposants à l'alliance de gauche Nupes. Le maire du Mans et ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll a dénoncé lundi "un manque de respect", sur Public Sénat. "Aujourd'hui il faut des gens qui ont de l'expérience, et un peu adultes, plutôt que des jeunes qui n'ont pas du tout de respect".

"Parole violente et populiste" pour Patrick Mennucci

Dénonçant une parole "violente et populiste", l'ex-député Patrick Mennucci s'est interrogé : "Peut-on être porte-parole de notre parti et s'exprimer de cette façon?", précisant que "la question sera posée mardi au Conseil national du PS".

"Un jour ou l'autre vous serez vieille", répond Julien Dray

L'ancien député socialiste, Julien Dray, a lui aussi répondu sur Twitter. "Qu’on attaque les gens non sur leurs idées mais sur l’âge … un jour ou l’autre vous serez vielle chère présidente du Mjs…"

Les réactions s'enchainent chez les cadres du parti...

Le sénateur PS de Paris, David Assouline a lui estimé que "les dirigeants des Jeunes Socialistes devraient animer les mouvements de jeunesse, écologistes, féministes, aller vers ceux des quartiers populaires, donner envie, au lieu de jouer les 'jeunes gardes rouges' d'une révolution culturelle d'opérette, contre des fantômes d'éléphants."

"Camarade Emma Rafowicz, au lieu d'insulter "les vieux", je t'invite à relire Brassens ", a tweeté le premier secrétaire délégué du PS , Nicolas Mayer-Rossignol, rival d'Olivier Faure. " Merci à tous les socialistes, "jeunes et vieux', qui savent que le temps ne fait rien à l'affaire" .

Plusieurs membres du Conseil national du PS ont eux aussi fait part de leur colère sur Twitter. François Kalfon par exemple assure qu'Emma Rafowicz "nous donne à voir une gauche sectaire et rabougrie". Nicolas Gaborit quant à lui , affirme que ce qui est "grave", c'est ’appel à s’unir aux Européennes avec un parti qui souhaite désobéir aux règles communes européennes et n’a pas voulu condamner les actes de Poutine contre l’Ukraine ."

... et même au sein des Jeunes Socialistes

Enfin, au sein même des Jeunes Socialistes, certains ont dénoncé les propos de leur présidente. Pour Abderrahim Choumi par exemple, membre du Conseil national, "ces 'vieux' dont tu parles, sans eux je n’ai plus de section, sans eux je n’ai plus de mairie, plus personne pour avancer dans une terre socialiste depuis l’après guerre. Alors perso laisse moi mes vieux je les aimes, peu importe leur courant/lignée!".

Le député Jérôme Guedj en soutien

Malgré les nombreux messages indignés sur Twitter, Emma Rafowicz a aussi reçu quelques messages de soutien. Notamment celui de Jérôme Guedj, actuel député socialiste et membre de la Nupes, qui a également essayé d'apaiser les tensions. "Pour changer la vie, on a évidemment besoin de toutes les générations". "Les vieux que pointe à juste titre Emma Rafowicz, ce sont les défenseurs d’une vieille politique, de tous âges, qui n’ont pas compris que le monde change."

Des militants LFI l'ont aussi soutenu sur les réseaux sociaux, tout comme une cadre du parti insoumis : Manon Aubry. L'eurodéputé, l'a même félicité pour la "force de son interpellation". "Les jeunes ne veulent pas que l'union soit sabordée pour les mauvaises raisons : écoutons-les!"