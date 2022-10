"Une résurrection" : Lula élu président du Brésil, d'une courte tête

C'est sans doute la fin de l'ère Bolsonaro au Brésil, et le début d'une période plus apaisée pour le pays. En tout cas, c'est ce qu'espère le nouveau président tout juste élu : dans son discours face à une marée humaine (plusieurs centaines de milliers de partisans) à Sao Paulo, Lula dit vouloir "gouverner pour les 215 millions de Brésiliens et Brésiliennes, pas seulement ceux qui ont voté pour moi". "Personne ne veut vivre dans un pays divisé, en état de guerre perpétuelle. Ce pays a besoin de paix et d'unité. Il n'y a pas deux Brésil, nous sommes un seul peuple, une seule nation."

L'inquiétant silence de Jair Bolsonaro

Cet appel à l'unité, le nouveau président le lance en reconnaissant être "moitié heureux, moitié inquiet". Car en face, plusieurs heures après la proclamation des résultats (50,9 % des voix pour Lula, 49,1 % pour Bolsonaro), le président sortant d'extrême-droite ne s'est toujours pas exprimé. "Dans n'importe quel pays au monde, le candidat défait m'aurait déjà appelé pour reconnaître sa défaite. Il ne m'a toujours pas appelé, je ne sais pas s'il va appeler", s'inquiète ainsi Lula lors de son discours. Le précédent Trump, aux États-Unis, a laissé de mauvais souvenirs, y compris au Brésil.

Lula peut tout de même savourer un come-back historique au niveau mondial : à 77 ans, il est élu pour la troisième fois de sa vie président. En 2010, il avait quitté le pouvoir sur fond de popularité record, avec 87 % d'avis favorables dans la population.

"Enterré vivant" puis "ressuscité"

Ce qui ne l'a pas empêché de finir en prison, en 2018. Là encore, dans des conditions rocambolesques : candidat à l'élection présidentielle de 2018, et même favori dans les sondages, il est condamné à douze ans de prison en appel (il y passera 580 jours), puis déclaré inéligible dans une autre affaire. Ce qui laissait un boulevard à son adversaire Jair Bolsonaro pour remporter le scrutin.

En 2021, après sa libération, le Tribunal suprême fédéral annule ses deux condamnations pour vice de forme, reconnaissant notamment la partialité du juge qui l'avait fait condamner. Un retournement de situation qui lui a permis un retour en grâce et en politique, formant un ticket avec son ancien adversaire de droite Geraldo Alckmin pour la présidentielle. Un ticket gagnant, de justesse certes, mais gagnant tout de même : "On m'avait enterré vivant", s'amuse Lula à la tribune. "Je suis passé par un processus de résurrection."