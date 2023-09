Une rétrospective Nicolas de Staël au Musée d’Art Moderne de Paris du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024

Le Musée d’Art Moderne de Paris consacre une grande rétrospective à Nicolas de Staël et propose un nouveau regard sur le travail de l’artiste. L’essentiel de son œuvre tient en une quinzaine d’années et son travail se renouvelle constamment.

Sa pratique de peintre s’inscrit dans une France de l’après-guerre où la dispute entre partisans de l’abstraction et défenseurs de la figuration fait rage. Indifférent aux querelles de son temps, Staël déteste les étiquettes et refuse de choisir, préférant peindre « sans esthétique a priori ». Il en résulte une œuvre libre et personnelle, qui manifeste la sensibilité toujours vive de ce peintre vis-à-vis de ce qui l’entoure.

Interrompue par son suicide à l’âge de 41 ans, la trajectoire de Staël apparaît rétrospectivement comme la poursuite, menée dans l’urgence, d’un art toujours plus dense et plus concis. Face au paysage ou dans le silence de l’atelier, ses évolutions successives témoignent d’une quête picturale d’une rare intensité, dont la puissance, jusqu’à aujourd’hui, demeure intacte.

La rétrospective rassemble une sélection d’environ 200 tableaux, dessins, gravures et carnets venus de nombreuses collections publiques et privées, en Europe et aux Etats-Unis. À côté de chefs-d’œuvre emblématiques tels que le Parc des Princes, elle présente un ensemble important d’œuvres rarement, sinon jamais, exposées, dont une cinquantaine montrées pour la première fois dans un musée français.

Nicolas de Staël 1952 Parc des Princes Collection particulière - © ADAGP, Paris, 2023 Photo Christie’s

Organisée de manière chronologique, l’exposition retrace les évolutions successives de l’artiste, depuis ses premiers pas figuratifs et ses toiles sombres et « matiérées » des années 1940, jusqu’à ses tableaux peints à la veille de sa mort prématurée en 1955.

► Rue Gauguet (1948-1949) : Staël conçoit plusieurs œuvres en même temps, passant de l’huile à l’encre de Chine, de la toile au papier. Aux élans obscurs des toiles précédentes succède une manière de peindre moins violente, plus organique. Peu à peu, ses compositions se desserrent : les faisceaux dynamiques et enchevêtrés laissent place à des formes plus amples, plus stables et aériennes.

Nicolas de Staël 1949 Composition grise Genève, Fondation Gandur pour l'Art - © ADAGP, Paris, 2023 © Fondation Gandur pour l’Art, Genève Photo Sandra Pointet

► Condensation (1950) : En 1950, le travail de Staël se densifie : des masses plus amples et ramassées s’agencent à la surface de la toile. Des études sur papier jusqu’au tableau dans sa version définitive, il multiplie les étapes, travaille longuement et sans relâche ses compositions.

Nicolas de Staël Grande composition bleue 1950-1951 Collection privée Courtesy Applicat-Prazan, Paris - © ADAGP, Paris, 2023 Courtesy Applicat-Prazan, Paris

► Fragmentation (1951) : Les tableaux de l’année 1951 apparaissent, rétrospectivement, comme une réaction à ceux de l’année 1950, Staël remettant en jeu les acquis de l’année précédente. Après la condensation, ce sera donc la fragmentation.

Nicolas de Staël 1951 1952 Fugue Washington, The Phillips Collection - © ADAGP, Paris, 2023 The Phillips Collection, Washington, D.C. Photo Walter Larrimore

► Un an dans le paysage (1952) : En 1952, les références au monde sensible deviennent explicites. Staël élargit alors son champ visuel, sortant de l’atelier pour s’adonner au paysage et travailler en plein air, sur le motif.

Nicolas de Staël 1952 Paysage Collection privée Courtesy Applicat-Prazan Paris - © ADAGP Paris 2023 Courtesy Applicat Prazan Paris.

► Le spectacle du monde (1952 – 1953) : L’attrait de Nicolas de Staël pour le paysage se prolonge dans une fascination pour tout ce qui constitue le spectacle du monde. Entre un concert, un ballet et un match de football, nulle hiérarchie, mais autant d’occasions de se confronter à la vie comme à un jeu de matières colorées et en mouvement.

► L’atelier du sud (1953) : Le peintre, dont la palette devient éclatante comme la lumière provençale, multiplie les sujets d’atelier : portrait de sa fille Anne, « nus dans les nuages », natures mortes. L’intensité charnelle des sensations vécues par cet homme se diffuse dans toute chose, jusque dans la texture d’une nappe rose posée sur une table.

Nicolas de Staël 1953 Arbre rouge Collection particulière - © ADAGP, Paris, 2023 Photo Christie’s

► Lumières (1953) : Le peintre, après tant d’autres, connaît la fascination pour le Sud et sa lumière : la Provence lui apparaît comme « le paradis, tout simplement, avec des horizons sans limites ». Il rêve de transformer en un point fixe ce qui ne sera qu’une halte entre deux. En Provence, le peintre remet son art en jeu tout en renouant avec le petit format et les joies de la peinture sur le motif – ce qu’il appelle ses « paysages de marche ».

► Sicile (1953 – 1954) : En août 1953, Nicolas de Staël, qui s’est acheté une camionnette, embarque sa famille dans un voyage en Italie, direction la Sicile. La peinture viendra plus tard, comme en écho différé à cette expérience vécue.

Nicolas de Staël 1954 Sicile Musée de Grenoble - © ADAGP, Paris, 2023 © Ville de Grenoble Musée de Grenoble photo J.-L. Lacroix

► Sur la route (1954) : Sa peinture s’allège, renonçant à l’épaisseur au profit de la fluidité. Dans ses dessins, nombreux en ces temps de voyage, l’artiste va vers l’épure, donnant toujours plus d’importance, et de présence, au blanc du papier.

Nicolas de Staël 1954 Agrigente Collection privée Courtesy Applicat-Prazan, Paris - © ADAGP, Paris, 2023 Photo Annik Wetter

► Antibes (1954 – 1955) : Cherchant la fluidité et la transparence, le peintre utilise du coton et des tampons de gaze pour étaler la couleur. Marines et natures mortes se succèdent, Staël peignant alternativement les bateaux zébrant la Méditerranée ou les objets de l’atelier. Ses tableaux accueillent la vie – sa quotidienneté, son intimité, son immensité.

Si l’homme privé est désespéré par un amour impossible, l’artiste demeure, dans sa peinture, intact malgré tout. Les tableaux d’Antibes témoignent de la permanence de son émerveillement devant le monde.

Le 16 mars 1955, Staël se tue en se jetant du toit-terrasse de son atelier, laissant derrière lui de nombreux tableaux en cours. Dans la lettre qu’il laisse à son marchand, Jacques Dubourg, il écrit : « Je n’ai pas la force de parachever mes tableaux. »

Nicolas de Staël dans son atelier rue Gauguet été 1954 - © Ministère de la Culture Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. RMN-Grand Palais Denise Colomb © RMN-Grand Palais

L’exposition Nicolas de Staël est organisée par le Musée d'Art Moderne de Paris en étroite collaboration avec la Fondation de l’Hermitage à Lausanne, où elle sera présentée du 9 février au 9 juin 2024.