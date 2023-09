Une souscription va être lancée pour le "patrimoine des campagnes", dont beaucoup d'édifices religieux

"On va faire appel à l'ensemble de la population pour participer pour le patrimoine des campagnes, avec beaucoup d'édifices religieux, comme ça les mairies pourront aussi avoir des fonds pour se consacrer à d'autres choses" , a confirmé jeudi sur France Inter, dans le Téléphone sonne, Célia Vérot, la directrice de la Fondation du patrimoine. Ce lancement d'une nouvelle souscription nationale pour rénover les édifices, essentiellement religieux, des petites communes, aura lieu ce week-end.

"On considère que ça appartient à tous, et donc on lance dès ce week-end une grande collecte sur le site fondation-patrimoine.org", précise-t-elle, confirmant une information de France Bleu selon laquelle Emmanuel Macron s'apprête à lancer officiellement cette souscription, promise en juin dernier, vendredi à l'occasion du début des journées européennes du Patrimoine et d'un déplacement à Semur-en-Auxois en Côte-d'Or vendredi.

"Indépendamment de tout culte, c'est important"

Même si la souscription, selon Célia Vérot, ne concerne pas exclusivement les édifices religieux, ce sont eux qui sont le plus directement concernés. En effet, depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'État, les édifices religieux appartiennent "aux communes pour ce qui concerne le culte catholique et une partie des temples protestants, soit à des associations cultuelles constituées sur la base de la loi française". Et ces communes "doivent se débrouiller pour financer la restauration de ce patrimoine, et c'est pour ça qu'on doit les aides", explique-t-elle.

"Et je ne parle pas du cas des anciennes cathédrales, parce qu'il y a des communes de 5000 à 8000 habitants qui sont propriétaires de bâtiments qui étaient des cathédrales, sauf que c'est elles qui doivent payer", ajoute la directrice générale de la fondation du patrimoine, assurant que "on ne favorise pas les églises, mais numériquement, c'est le problème majeur, et que dans les petites communes, c'est souvent le cœur du village. On pense qu'indépendamment de tout culte, c'est important".