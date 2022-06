Une start-up nantaise propose un congé paternité de dix semaines après l’accouchement, comme pour les femmes

Il y a les entreprises qui respectent scrupuleusement la loi, et celles qui vont encore plus loin. Une entreprise nantaise, Mobidys, vient d'officialiser l'allongement de la durée du congé paternité pour ses salariés. Ils peuvent désormais prendre jusqu’à dix semaines de congé paternité après la naissance de leur enfant, soit la même durée que le congé maternité après l’accouchement. Légalement, depuis le 1er juillet 2021, les pères n'ont droit qu'à 25 jours indemnisés par la sécurité sociale (en complément des trois jours de congé naissance à la charge de l'employeur).

Mettre fin à l'hypocrisie

Le but de cette start-up nantaise qui édite des ouvrages numériques destinés aux enfants dyslexiques est de réduire les inégalités homme/femme à l’embauche. "On recrute quelqu’un quand on a besoin de lui. Donc quand la candidate est une femme qui vient de se marier et est en âge de procréer on se pose la question. En allongeant le congé paternité, on fait donc en sorte que la question se pose de la même manière pour un homme que pour une femme. Le but c’est de lutter contre la discrimination à l’embauche et mettre fin à une certaine hypocrisie", explique Marion Berthaut, la fondatrice de Mobidys.

Publicité

L’idée lui est venue en observant ce que des partenaires suédois de la start-up faisaient là-bas. En Suède, les pères sont autorisés à prendre 48 jours de congé, tout comme les mères. Les deux parents peuvent même se transférer leurs congés entre eux avec deux mois minimum pour chacun.

Un coût gérable pour l'entreprise

En interne, cette mesure prise depuis le 1er juin 2022 réjouit Simon. Il est chef de projet technique et à 36 ans il envisage d’avoir un enfant bientôt. "Je trouve que c’est une bonne chose. C’est une belle opportunité. Ça aurait été une vraie frustration pour moi de passer moins de 10 semaines avec mon enfant". Pendant son congé paternité, son salaire ne baissera pas.

Cet allongement du congé paternité n’est pas non plus conditionné à l’ancienneté dans l’entreprise. C'est gérable en termes de coûts et d'organisation pour Marion Berthaut : "L’enjeu c’est que les hommes le prennent, et pour l’entreprise ce n’est pas un coût inouï. C’est un coût aligné sur notre volonté de pousser vers un autre modèle social." Elle espère même que ça donne des idées à d'autres entreprises : "Au début, on voulait que ça reste en interne mais qu’un congé paternité permette de faire des petits, c’est pas mal. Ça suscite de l’intérêt visiblement".

Selon elle, un congé paternité de dix semaines est possible quelle que soit la taille de l'entreprise puisque Mobydis est une start-up de 16 salariés avec presque autant d'hommes que de femmes.