Une "tâche quasi impossible" : un "fantôme de Kiev" raconte les conditions de la défense aérienne de l'Ukraine

Quand la Russie lancé son offensive en Ukraine, en visant notamment la capitale, des pilotes à bord d'avions de chasse ukrainiens ont harcelé les troupes russes pour qu'elles n'entrent pas dans Kiev. Un escadron surnommé les "Fantômes de Kiev, qui a tout tenté pour défendre la capitale à bord de MiG-29 ukrainiens. "Juice" est l'un de ces pilotes et raconte à France Inter cette bataille avec des avions moins perfectionnés que ceux des Russes.

FRANCE INTER : Pourquoi votre escadron porte-t-il ce surnom mystérieux, les "Fantômes de Kiev" ?

"Juice" : "Parce que c'est notre esprit qui protège la capitale, tout comme le centre et le nord de l'Ukraine. Ce nom est apparu tout à fait par hasard sur les réseaux sociaux. Au début de la guerre, un habitant de Kiev a vu un avion survoler la ville au-dessus de la capitale. Il est apparu à travers les nuages et a disparu très vite. Ça a créé une impression d’un ange gardien qui survolait la ville. C’est comme cela qu’est née la légende du "fantôme de Kiev", un mystérieux pilote. En réalité, c'est toute une unité dont les avions décollaient les uns après les autres pour intercepter des missiles, des avions et des hélicoptères russes."

Quelle a été votre dernière mission ?

"C’était il y a une semaine, pour une sortie assez standard. Notre tâche consiste à intercepter des missiles de croisière russes qui sont lancés en direction du nord. Malheureusement, avec nos avions et leurs armements, c'est presque impossible. En fait, cela ne dépend pas uniquement du pilote. Nos possibilités de détecter et de détruire des missiles sont assez faibles."

"Juice", pilote ukrainien, témoigne à distance et masqué de l'engagement de son escadron dans le conflit. © Radio France - Valérie Crova

Pourquoi ? Quelle est la différence entre les avions russes et les chasseurs ukrainiens ?

"La différence est énorme. C’est ce qu’on répète toujours. Les Russes ont un avantage technique dans l'air et dans la confrontation. Ils ont des radars embarqués beaucoup plus perfectionnés et des missiles à longue portée avec des têtes chercheuses. Du coup, vous ne les voyez pas encore sur votre radar qu'ils vous tirent déjà dessus. Ils ont aussi des systèmes de défense et de navigation plus avancés. Nous, on vole sur des avions soviétiques avec des munitions qui datent de l’époque soviétique – et avec l’intensité des combats, nos réserves s’épuisent très vite. C’est pourquoi il nous faut passer très vite aux standards occidentaux en matière d’armement."

Avez-vous assez d’avions ?

"Bien sûr que non, mais il ne s’agit pas tant de quantité que de qualité. On a réussi à retaper certains de nos anciens avions grâce à nos partenaires qui nous ont fourni des pièces détachées. Mais encore une fois, avec ces appareils, on ne peut accomplir que des missions de base. Nos capacités techniques ne nous permettent pas de défendre efficacement nos villes, nos infrastructures vitales, de soutenir convenablement notre infanterie au front et de détruire l’infrastructure ennemie."

Précisément, quels sont vos besoins ?

"Pour l’armée de l’air, la priorité est la défense aérienne : tout ce qui peut être plus efficace pour contrer les missiles russes. Nous avons aussi besoin de nouveaux avions de chasse multifonctionnels qui pourront contribuer à la défense de nos villes et infliger des pertes significatives aux positions ennemies et à leurs infrastructures."

Le MiG-29, le chasseur des "Fantômes de Kiev", de conception soviétique. © AFP

Quelle est la mission dont vous êtes le plus fier ?

"Au tout début, quand l’ennemi était au nord, dans les régions de Kiev, Tchernihiv et Soumy, nous avons accompagné des bombardiers ukrainiens qui attaquaient des convois et des positions russes. Je soutenais les opérations de notre armée au sol. J’attirais à moi des avions de l’ennemi pour que nos bombardiers puissent accomplir leur mission et rentrer sains et saufs. Grâce à mon action, l’opération a été une réussite."

Vous avez vu le dernier Top Gun, avec Tom Cruise ?

"Bien sûr, je l’ai même vu à Washington lors d’une visite fin juin ! Nous avions été invités par la diaspora ukrainienne pour rencontrer des membres du Congrès. À cette occasion, le célèbre acteur et réalisateur Sean Penn a organisé pour nous une projection de Top Gun. Tom Cruise n’était pas là, mais on a rencontré d’autres acteurs du film, dont Miles Teller et Glen Powell. Ils étaient très intéressés par notre avis, curieux de savoir cet opus était réaliste aux yeux de vrais pilotes."