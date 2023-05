Une technologie innovante de contrôle par la pensée permet à un patient paraplégique de remarcher

Gert-Jan était cloué dans son fauteuil depuis 12 ans, depuis qu'un grave accident de vélo a rompu sa moelle épinière, lui faisant perdre l’usage de ses jambes. Ce Néerlandais a mis des années à parvenir à se ternir debout. Après quelques mois de rééducation et suite à une opération, il peut désormais déambuler 30 minutes. Certes la marche est encore lente mais elle est plus naturelle que d’autres patients paraplégiques qui ont bénéficié il y a quelques années du même programme d’implant qui stimule la moelle épinière et permet d’activer les muscles. Cette innovation technologique est présentée comme "un pas en avant vraiment significatif" pour les patients paraplégiques par l’équipe de 35 chercheurs du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du centre CEA et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ils publient dans la revue scientifique "Nature", le résultat de leurs derniers travaux.

Cette innovation technologique "va avoir un impact énorme" pour les patients, assure le Pr Mauro Oddo, directeur de l'innovation et de la recherche clinique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Des implants pour rétablir la communication entre le cerveau et les jambes

Ce "pont digital" permet de "rétablir la communication" entre le cerveau et les membres inférieurs lorsqu'elle a été coupée à cause d'une lésion, explique le Pr Grégoire Courtine, neuroscientifique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Avec la paraplégie par exemple, "une partie de la moelle épinière est déconnectée du cerveau", rappelle la neurochirurgienne Jocelyne Bloch. L'objectif est de réactiver la communication électriquement.

Pour ce faire, deux implants sont positionnés sur le cerveau, "sur le cortex moteur, la région responsable de la commande motrice", et des électrodes sont implantés "sur la région de la moelle épinière qui est responsable de l'activation des jambes", indique Jocelyne Bloch.

Les implants dans le cerveau enregistrent son activité cérébrale quand il pense à bouger ses jambes. "Ce dispositif est composé de 64 électrodes, qui permettent d'enregistrer l'activité électrique au niveau du cortex moteur", explique Guillaume Charvet, chercheur au CEA. "On peut ensuite transmettre ces signaux de manière sans fil à un ordinateur qui va traiter et décoder ces données." Ensuite, ces données sont transmises aux électrodes de la moelle épinière. Les signaux électriques permettent alors d'actionner les muscles des jambes : le canal de communication rompu est remplacé par ce dispositif qui lit dans les pensées du paraplégique et traduit ces pensées en mouvements.

Une marche moins robotique

Ce nouvel outil est le résultat de "vingt ans de recherches, qui ont commencé sur les rongeurs", souligne le Pr Grégoire Courtine. Jusqu'ici, les scientifiques étaient parvenus à rétablir le dialogue entre le cerveau et la moelle épinière grâce à des stimulations électriques et des programmes développés par intelligence artificielle mais la marche était encore "un peu robotique". Là, avec le "pont digital", c'est le patient qui contrôle la stimulation électrique, par la pensée. Gert-Jan s'est d'abord entraîné via un avatar, qu'il est parvenu à faire marcher, puis s'est exercé lui-même lors de nombreuses séances à l'hôpital. Aujourd'hui, ce patient parvient à marcher, lentement, à l'aide d'un déambulateur, sur lequel est installé le système portatif.

"C'est très important de comprendre à quel point cette marche, ce contrôle des jambes, est radicalement différent de ce qu'on a vu précédemment. Il y a un an, vous avez vu des patients marcher mais ils le font en faisant beaucoup d'efforts, en ajustant leur stimulation. Ici, Gert-Jan a juste besoin de penser à marcher pour faire un pas, pour s'arrêter, pour reprendre la marche", indique Grégoire Courtine.

Objectif : développer et généraliser cette innovation

La volonté de cette équipe de chercheurs est de faire bénéficier au plus grand nombre de cette prouesse technologique. Ils veulent améliorer le dispositif, le miniaturiser, le parfaire. Il faut aussi alléger la rééducation car elle a nécessité pour Gert-Jan de très longues heures de travail.

L'objectif est d'en faire "une version utile dans la vie quotidienne", simplement via un IPhone par exemple. Mais aussi de développer ce système pour les membres supérieurs. Les équipes s'apprêtent d'ores et déjà à lancer un essai. Ce "pont digital" pourrait "permettre d'améliorer la fonction des mains et des bras suite à une tétraplégie mais aussi un AVC", assure Grégoire Courtine. Mais "il faudra encore de nombreuses années de recherche" avant sa généralisation, souligne Guillaume Charvet.

Vers une récupération neurologique ?

Par ailleurs, au cours de leur étude, les chercheurs se sont aussi aperçus que le "pont digital" a "amélioré la récupération neurologique", c'est-à-dire que "le participant a retrouvé la capacité de marcher avec des béquilles même lorsque le BSI [brain–spine interface, interface cerveau-colonne vertébrale, ndlr] a été éteint", écrivent-ils.

Ce "pont digital" a créé "un processus de réparation digitale de la moelle épinière, au point où Gert-Jan a récupéré l'usage de muscles paralysés pendant plus de huit ans, sans stimulation électrique, suggérant que des fibres nerveux ont repoussé, du fait de cette communication rétablie avec le pont digital", explique Grégoire Courtine.