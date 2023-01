Une vente d'œuvres de l'artiste Banksy en faveur de l'Ukraine victime d'une cyberattaque russe

C'est un projet qui doit permettre de récolter plusieurs centaines de milliers d'euros en faveur des Ukrainiens. La fondation britannique Legacy of War a organisé début décembre une vente en ligne de 50 œuvres de l'artiste Banksy. Une vente perturbée par une cyberattaque.

"Le site a reçu plus d'un million de requêtes (et 3 500 attaques hostiles d'adresses IP russes)", explique Legacy of War . "Nous passons actuellement au crible les inscriptions enregistrées et informerons les candidats retenus sous peu", détaille l'organisme caritatif qui s'excuse auprès des nombreux candidats qui ont postulé pour acquérir une œuvre.

Cette vente, qui a été close mi décembre, doit permettre de soutenir les civils victimes de la guerre en Ukraine. Chacune des œuvres était vendue 5.000 livres sterling. Legacy of War est notamment engagée dans l'aide aux femmes ukrainiennes et aux personnes LGBT+ dans le pays. L'argent récolté doit permettre d'ici cet hiver "de fournir rapidement des éclairages solaires, des radiateurs et des générateurs aux hôpitaux, aux centres humanitaires et aux familles déplacées".

Banksy engagé depuis plusieurs mois en Ukraine

Le street artiste britannique s'est rendu en Ukraine cet automne. Il a posté sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il a compilé ses œuvres peintes au pochoir sur des bâtiments en ruine à Horenka, dans la banlieue de Kiev, et Boutcha. Parmi ces peintures, un homme portant un masque à gaz ou un autre dessiné dans sa baignoire, au milieu des immeubles éventrés. C'est durant ce voyage que l'artiste a pu constater le travail de Legacy of War.

L'artiste raconte sur le site de la Legacy of War Foundation que l'organisme lui a mis à disposition l'une de ses ambulances pour pouvoir travailler. Banksy salue aussi le travail des équipes qui apportent "soins, chauffages, eau, et un visage amical pour des gens en plein désespoir dans un bâtiment bombardé."