Une vie marquée par la violence : derrière la chanteuse, Tina Turner la combattante

Les hommages qui pleuvent depuis l'annonce de la mort de Tina Turner ce mercredi saluent souvent plus qu'une artiste, soulignant la force d'une femme que la vie n'as pas épargnée. “Tu es forte et résiliente”, écrit ainsi Beyoncé sur son site internet. “Je suis si reconnaissante pour ton inspiration et tous les chemins que tu as tracés.” Même tonalité chez Gloria Gaynor, issue de la même génération et qui parle de Tina Turner comme “d’une légende emblématique qui a ouvert la voie à tant de femmes dans le rock, qu’elles soient noires ou blanches”.

“Merci d'avoir été la source d’inspiration de millions de personnes à travers le monde, pour avoir dit ta vérité ”, souligne de son côté le chanteur canadien Bryan Adams sur Facebook.

Un modèle afro-américain

Si Tina Turner est une telle source d'inspiration, c'est notamment grâce à ce parcours de vie, qui ne semblait pas la destiner au succès. De son vrai nom Anna Mae Bullock, elle nait en 1939 dans le Tennessee, à Brownsville, une petite ville perdue au bord de la route qui mène à Memphis, à une centaine de kilomètres. Dès les premières années de leur vie, Anna et ses deux sœurs subissent la violence de leur père, des déménagements à répétition, des parents globalement absents. Pourtant avant 20 ans, elle commence à faire des concerts bien loin de son Tennessee natal.

“Elle raconte l’histoire des afro-américains", analyse auprès de France Inter Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde et journaliste spécialiste du rock. "Partant d’un petit bled pourri, des bouges du sud des Etats-Unis vers Los Angeles puis Chicago, puis arriver en tête des hit-parades, s'émanciper, devenir une immense star en solo". C'est "la réussite d'une femme afro américaine" passée "des années 1950, du monde de la ségrégation ", aux années 1980 où elle est devenue "une superstar mondiale", ajoute Yves Bigot.

La survivante

C'est à 18 ans qu'elle rencontre Ike Turner et son groupe "The Kings of Rythm", dans un club de la ville de St. Louis. On est en 1957, celle qui n'est encore qu'Anna Bullock se produit une première fois avec le groupe dans ce club, suite à quoi elle l'intègre pour de bon. Ce n'est que trois ans plus tard que la relation intime se noue avec Ike Turner. Ils se marient en 1962, il la bat durant près de quinze ans alors qu'ils forment un duo sur scène. De nombreuses fois elle se produit en concert, le visage tuméfié.

Dès le départ, cette relation n'est pas consentie. "Je l'aimais comme un frère", explique-t-elle au magazine Rolling Stone dans une interview en 1984. "Je ne voulais pas de relation, mais j'y ai été en quelque sorte poussée." Trois décennies plus tard, dans une en entretien au Times en 2018, elle va plus loin, disant s'être sentie "contrainte de sortir avec lui. Je ne savais pas comment lui dire non, parce que j'avais besoin de travailler."

C'est après un énième épisode de violence, le 1er juillet 1976, que Tina Turner prend la fuite à Dallas, où elle doit se produire en concert avec Ike. Pour sa survie, à 36 ans, elle se réfugie dans un hôtel, avec seulement quelques centimes en poche. Durant plusieurs mois, elle change régulièrement de cachette pour échapper à Ike Turner, décidé à la retrouver.

Un témoignage précoce et essentiel

30 ans avant le mouvement #MeToo, Tina Turner raconte toute cette période en détails dans sa première auto-biographie "Moi, Tina", publiée en 1986. Un an plus tard sort un film inspiré de son histoire, "What's Love Got to Do With It" (qui est aussi un de ses plus grands tubes) réalisé par Brian Gibson et multiple nommé aux Oscars. "Son histoire, de même que celles d'autres victimes, aide le public à comprendre les mécanismes des violences conjugales", écrit Margi Laird McCue, professeur à l'université de Portland aux Etats-Unis dans un ouvrage intitulé Violence domestique : un manuel de référence, publié en 1995.

Ce "tempérament incroyable, c'est ce qui lui a permis de survivre à une emprise démente de la part de Ike Turner", estime Yves Bigot. Là où, à presque 40 ans, Tina Turner aurait pu s'effondrer, abandonner la musique, elle utilise cette combattivité pour opérer une mue artistique sans précédent et signe ce que beaucoup vont juger comme le plus grand come-back artistique de l'histoire, puisqu'elle retrouvera la route du succès dans les années 1980, commencée avec "Private Dancer", album vendu à plus de 20 millions d'exemplaires.