"Une vraie sensation de pilotage" : les circuits de voitures miniatures sont (aussi) une histoire d'adulte

Plusieurs dizaines d'enfants entourent le circuit, long de trois mètres, installé dans la ludothèque d’Orly (Val-de-Marne). Ils ont une manette à la main et ne lâchent pas leur bolide des yeux. Aucun bruit de moteur, mais un léger ronronnement, un sifflement continu. Très vite, les enfants se prennent au jeu, se concentrent sur la course. Le circuit a un air de Grand Prix automobile, avec ses chicanes, ses épingles et ses vibreurs rouges et blancs, comme à Magny-Cours. Sur la piste, plusieurs voitures filent à toute allure, tentent de se dépasser : une Lancia bleue recouverte de sponsors, ou encore une Audi jaune.

David Caille, avec l'un de ses circuits, à Orly. © Radio France - Victor Vasseur

Une voiture sur le circuit de David. © Radio France - Victor Vasseur

Des répliques de vrais circuits

Il faut une quinzaine de jours à David Caille, 50 ans, pour construire un circuit pareil, avec dix mètres de piste. Le plus grand qu'il a élaboré était long de 35 mètres. Il les vend entre 5.000 et 15.000 euros et en confectionne une dizaine chaque année, du sur-mesure. Ils sont une poignée dans le monde à en fabriquer de manière professionnelle. Ses clients ? La plupart sont des fans de courses automobile. On lui demande des répliques des circuits automobiles de Monaco et du Castellet.

Ancien technicien de maintenance informatique, David s’est lancé il y a une vingtaine d’année dans la conception de ses circuits. "C’était le cadeau le plus extraordinaire dans les années 1970", se souvient ce haut-savoyard. "Mon oncle m’avait offert un circuit électrique. À l’époque, c’était l’équivalent d’une Playstation". Les années filent, et David passe à autre chose. Il finit par s’en rappeler et tente de remettre la main sur un circuit : "J’avais oublié que ça pouvait exister !"

La manette utilisée pour jouer, attention à ne pas avoir la gachette facile. © Radio France - Victor Vasseur

4.000 passionnés en France

La trouvaille de David ? Un système d’aiguillage qui permet aux voitures de se doubler, comme s'il s'agissait de Formule 1. Un système d’aiguillage sous la piste détecte puis dévie la voiture de sa trajectoire idéale. Pas de volants, ni de pédales, et pourtant, "il y a une vraie sensation de pilotage", sourit David. Nassira, ludothécaire à Orly, s’est vite prise au jeu : "Quand j’ai joué contre les autres, je n’étais plus dans ma ludothèque, j’étais vraiment sur la piste. Ce n’était pas une voiture télécommandée, c’était moi qui pilotais. J’étais dedans. Il fallait vraiment gagner la course et foncer." Dans un grenier, un garage ou une salle dédiée, on estime à 4.000 en France le nombre de joueurs sur circuit électrique, contre 100.000 en Espagne.

Le circuit réalisé par David Caille exposé à Orly. © Radio France - Victor Vasseur