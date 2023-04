Urgence climatique à la Cité des sciences et de l’industrie, à partir du 16 mai 2023

La nouvelle exposition permanente à la Cité des sciences et de l’industrie : Urgence climatique est à découvrir à partir du 16 mai 2023 ; c’est un enjeu mondial, qui nous concerne toutes et tous.

Montée des eaux, méga-feux, cyclones, glissements de terrain, canicules et autres phénomènes liés au réchauffement climatique font de plus en plus régulièrement l’actualité. Ce dérèglement à l’échelle de la planète a des conséquences pour toutes les espèces, dont la nôtre.

Africa, East Africa, Tanzania, View Of Man Watching As Jungle Burns, In So Called Controlled Burn (Year 2000) - Kypros Moment Getty Images

In new deforestation area of Amazon fire is used to clear the vegetation - Leo FFreitas Moment Getty Images

Cette nasse dans laquelle nous nous sentons pris favorise un sentiment d’impuissance, face à l’énormité des enjeux, et rend d’autant plus difficile une réflexion sereine sur les solutions à mettre en œuvre.

Face au dérèglement climatique, l’humanité doit repenser son rapport au monde et engager des transformations profondes et collectives, à tous les échelons de nos sociétés, pour éviter la catastrophe.

Urgence climatique , la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, offre une vue d’ensemble des mécanismes qui cherchent à concilier décarbonation et adaptation de nos sociétés.

Son objectif est de montrer que la lutte contre le réchauffement climatique doit engager tous les acteurs de la société afin d’espérer atteindre un monde décarboné pour la seconde moitié de ce siècle.

Si, aujourd’hui en France, 75% des 16-25 ans jugent l’avenir effrayant et sont «éco-anxieux » face au futur, l’exposition vise à interpeller le visiteur et à l’inciter à prendre part au projet global de la transition écologique, afin d'espérer un avenir désirable, porteur d'une plus grande justice sociale et environnementale.

Le constat est sombre cependant il n’en est pas moins un puissant générateur d’espoir, porté par des actions mobilisatrices, des initiatives citoyennes et de nouvelles façons de concevoir le monde en matière d’innovations sociales, environnementales et économiques.

L'habitabilité de la Terre est aujourd'hui en jeu.

Aerial View of Complex Overpass and Busy Traffic Aerial Perspective Works - E+ Getty Images

school of fish in water - Naja Bertolt Jensen Unsplash

Comment faire face à l’amplification des dérèglements climatiques, systémiques et mondiaux ? Quelles restructurations politiques, économiques et sociales mettre en œuvre pour y parvenir ? Quelles initiatives citoyennes et individuelles développer ?

► Le parcours libre, séquencé en trois axes est ponctué de dispositifs, de données et d’interviews :

Décarbonons : découvrir les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre

En 2015, 195 pays signent l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique en limitant radicalement les émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en sont responsables. On appelle cela la «décarbonation». Les États signataires sont incités à atteindre la neutralité carbone de l’ensemble de leurs activités d’ici la moitié de ce siècle, afin d’assurer aux générations futures un monde habitable. Pour y arriver, l’ensemble des acteurs, à toutes les échelles décisionnelles, doivent développer des solutions politiques, économiques, industrielles et sociales. Ces solutions devront être sobres et résilientes en faveur du bien commun.

Anticipons : apprendre et comprendre les causes comme les effets du réchauffement climatique

Aujourd’hui, le climat est devenu l’un des domaines de recherche les plus documentés, notamment grâce aux travaux des scientifiques et à ceux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui produit tous les cinq à sept ans un rapport basé sur le travail de chercheuses et chercheurs du monde entier. D’un rapport à l’autre, le constat est clair : la hausse de nos émissions de GES provoque une accélération du dérèglement climatique et engendre par conséquent des événements inédits.

Agissons : se mobiliser individuellement et collectivement

Le dérèglement climatique est l’affaire de toutes et tous. Les écogestes individuels du quotidien sont utiles mais leur impact ne suffira pas : il est temps que des changements majeurs s’opèrent à tous les niveaux de nos sociétés, des pouvoirs publics au secteur privé.

À l’échelle collective, Urgence climatique nous démontre que les mécanismes qui régissent nos sociétés ne sont plus tenables et qu’il est indispensable d’activer des leviers politiques et économiques pour tendre vers une justice sociale et environnementale.

À l’échelle individuelle, l’exposition ne se veut ni moralisatrice ni défaitiste. Elle offre un état des lieux du monde actuel tout en suggérant que des solutions sont à la portée de toutes et tous. Chaque citoyen a les moyens, à son niveau, d’agir et de s’adapter. L’objectif est moins de dire «ce qu’il faudrait faire» que de montrer «ce qui se fait déjà» à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant une voie essentielle pour atteindre des engagements en matière de décarbonation.

Manifestation à Bruxelles - Pauline Loroy Unsplash

► Quelques chiffres :

En 2018, le secteur de l'aviation mondiale a émis 1,03 milliard de tonnes de CO2e (pour CO2 équivalent).

En 2020, le secteur de l'alimentation a émis quant à lui 16,5 milliards de tonnes de CO2e dans le monde

En 2018, 80% de la superficie de la planète étaient concernés par des modifications de température et de précipitations

En 1970, les activités humaines ont nécessité l'extraction de 27 milliards de tonnes de ressources naturelles. En 2017, 92 milliards de tonnes. À ce rythme, en 2050, ce seront 140 milliards de tonnes.

, les activités humaines ont nécessité l’extraction de 27 milliards de tonnes de ressources naturelles. En 2017, 92 milliards de tonnes. À ce rythme, en 2050, ce seront 140 milliards de tonnes. Entre 1990 et 2015, les 1% les plus riches de la planète ont émis deux fois plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

Une exposition conçue et réalisée en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique et sous le commissariat scientifique de Jean Jouzel, paléoclimatologue.

► Cycle de conférences : Des solutions pour s’adapter d’urgence de mai à juin 2023

Le changement climatique pose des défis considérables à toutes les sociétés humaines. Comment le cycle de l’eau est-il impacté, entre inondations et sécheresses ? Comment s’adapter à ces événements extrêmes ? Peut-on réconcilier nature et agriculture? Quels modèles d’adaptation peut-on trouver dans le vivant ?

Biodiversité : réensauvager la France? samedi 13 mai à 14h30

Inondations, sécheresses : le cycle de l'eau bouleversé? mardi 16 mai à 18h30

Réconcilier nature et agriculture mardi 23 mai à 18h30

La robustesse, clé de l'adaptation du vivant mardi 30 mai à 18h30

Sociétés : de la vulnérabilité à la résilience mardi 6 juin à 18h30

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

#ExpoUrgenceClimatique