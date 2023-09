"Usines à bébés", épuisement, omerta : ce que révèle "Babyzness", le livre-enquête sur les crèches privées

"L'Orpea des tout-petits." Voici comment un père décrit la situation dans certaines crèches françaises, en référence au livre de Victor Castanet "Les Fossoyeurs", paru début 2022, qui révèlait les cas de maltraitance dans les Ephad. Ce père en colère, soupçonnant une mise en danger de son fils dans une micro-crèche des Yvelines, a témoigné auprès des journalistes du "Parisien" Bérangère Lepetit et Elsa Marnette. Elles publient ce jeudi leur livre-enquête "Babyzness", aux éditions Robert Laffont.

Bérangère Lepetit et Elsa Marnette ont commencé en avril 2022 à se pencher sur "les dérives supposées des entreprises de crèches privées". Pour écrire ce livre, que France Inter a pu consulter en exclusivité, elles se sont appuyées sur des "centaines d'entretiens" de parents, d'auxiliaires de puériculture, d'éducatrices ou encore de psychologues, qui racontent "les dysfonctionnements", la "maltraitance", le manque de moyens, l'épuisement des professionnelles, la quête de rentabilité dans bon nombre de crèches privées.

Durant l'enquête, "de nombreux interlocuteurs ont évoqué celle [l'enquête, ndlr] de Victor Castanet, nous ont encouragées à poursuivre nos recherches. Comme si, après les maisons de retraite, il était devenu nécessaire et urgent de s’attaquer à l’autre bout du spectre de la dépendance, celui de la petite enfance", écrivent-elles. Des difficultés déjà maintes fois exposées par les professionnelles du secteur, mobilisées pendant des mois pour demander de meilleures conditions de travail. En juin dernier, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé un plan pour la petite enfance , qui prévoit notamment de créer 200.000 places en crèche d'ici 2030. Preuve que le sujet préoccupe : cinq mois après la publication d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la prévention de la maltraitance dans les crèches, deux autres livres sur le sujet vont paraître, dont "Le prix du berceau" (Seuil), qui sera publié vendredi.

"Les bébés seraient-ils devenus de simples marchandises ?"

Après la mort d'un enfant de 11 mois, empoisonnée de Destop dans une crèche du groupe privé People and Baby , à Lyon, en juin 2022, Bérangère Lepetit et Elsa Marnette ont décidé de s'"emparer de ce sujet, celui de l’essor, ces vingt dernières années dans notre pays, des entreprises de crèches privées lucratives, à savoir, pour ne citer que les plus connues et les plus florissantes : Babilou, Grandir-Les Petits Chaperons rouges, People and Baby et La Maison bleue". Elles représentant 80% des places qui ouvrent en crèches et 20% de l’ensemble des places disponibles en France.

Les journalistes interrogent sur comment "ces entreprises parviennent à atteindre des niveaux de rentabilité de l’ordre de 40% du chiffre d’affaires par place". "Le fait qu’elles soient largement subventionnées par l’argent public via les Caisses d’allocations familiales (CAF) ou encore les exonérations fiscales du Crédit impôt famille (Cifam), les contraint à une forme d’exemplarité. Exemplarité qui ne semble pas, ou plus, être la règle ces dernières années dans de nombreuses structures", écrivent-elles. "Les bébés seraient-ils devenus de simples marchandises ?"

"Son visage ressemble à celui d'un boxeur"

Car ce qu'elles décrivent, c'est une recherche de rentabilité à tout prix et un manque de moyens criant qui conduisent à des drames. "Les centaines d’entretiens" menés les ont confortées sur un point : "Ces dix dernières années, les principales alertes pour des suspicions de maltraitance, pour des accidents, pour des dysfonctionnements importants dans les crèches proviennent principalement du secteur privé lucratif."

Elles exposent alors plusieurs témoignages de parents, comme Inès, dont le fils, accueilli dans la micro-crèche La Maison bleue de Limay (Yvelines), a été retrouvé sur le trottoir un après-midi de janvier dernier. Le garçon de deux ans s'était échappé de l'établissement à cause d'une porte restée ouverte. En body et chaussons, il était resté entre 30 et 45 minutes dehors, dans le froid. "Cet épisode m’a traumatisée", raconte la maman aux journalistes "Ça a été des nuits où je n’ai pas dormi, des nuits où j’ai eu peur qu’on me l’enlève. Je n’arrive même plus à le laisser à ma propre mère."

Sonia et Sébastien, parents de Lyam, témoignent aussi dans le livre. En janvier dernier, le petit garçon de deux ans a été retrouvé avec le visage couvert d'hématomes après une demi-journée dans une crèche d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Sa maman décrit "son visage tout gonflé", "ses paupières tuméfiées, ses pommettes rouges". En voyant les photos, les journalistes écrivent : "Son visage ressemble à celui d’un boxeur sortant d’un match particulièrement long et éprouvant." Les personnels de la crèche expliquent que c'est un autre enfant qui a fait ça. Les journalistes s'interrogent alors sur l'intervention trop tardive des professionnels, le manque d’encadrement ou enore le défaut de surveillance.

Dans "Babyzness", on lit aussi le témoignage d'Imed, qui a retrouvé Maya, sa fille de sept mois, avec des hématomes sur le torse et au menton à Livry-Gargan (Seine-SaintDenis), en septembre 2022. "Je suis sûr que des histoires comme la nôtre, il y en a des milliers. Ces crèches-là, il faudrait les fermer. Il ne faut pas leur confier les enfants, elles ne sont là que pour l’argent", dit-il.

Des "usines à bébés"

Outre ces supposés défauts de surveillance, le livre pointe du doigt des actes de maltraitance de la part de certaines employées. Les journalistes s'appuient par exemple sur le témoignage d'une ancienne employée de crèche, qui raconte : "On est susceptible de péter un câble parce qu’on est tellement sous tension tout le temps, toute la journée." Elle décrit un épuisement des employées et des économies de bout de chandelle sur le matériel. En écoutant son témoignage, les journaliste décrivent un établissement "totalement désorganisé, sorte de radeau à la dérive où un accident pouvait se produire à chaque instant, chaque jour, tant la débrouille était de mise".

Parmi les "dizaines d’anciennes salariées" interrogées par les journalistes certaines décrivent "la cadence d'usine" causée par les pénuries de personnel. "On fait du gardiennage, on fait de l'usine à bébés et on n'est pas là pour ça", souligne l'une d'elles. "On pare au plus pressé en attendant que le temps passe."

Bérangère Lepetit et Elsa Marnette citent aussi un rapport de l'Igas, qui compile 2000 témoignages de professionnelles "faisant état de scènes d’humiliation verbale, physique, de 'forçage alimentaire' ou encore d''absence de réponse aux pleurs'.

Omerta et pressions

Les deux journalistes décrivent aussi une certaine omerta, illustrée par les propos d'un élu d'opposition à Puteaux : "Critiquer cette entreprise [une crèche, ndlr], c’était critiquer un service de la mairie. Les places étaient si rares que ni les parents, ni la mairie, ni l’entreprise en question n'avaient intérêt à ébruiter les problèmes." Elles révèlent aussi la stratégie de défense très offensive de la direction de People et Baby, particulièrement, avec des communiqués au ton très sévère ou des lettres recommandées menaçant de procès en diffamation.

Les journalistes décrivent également ces directrices, contraintes à "faire du chiffre", les difficultés immenses à enlever son enfant d'une crèche pour des parents qui paient plus de 1000 euros par mois ou encore les pressions de certains établissements pour obtenir plus de subventions auprès des collectivités.