Vacances : la Prévention routière alerte sur le danger des apéros d'été

Il y a le ciel, le soleil et... parfois un peu trop d'alcool. Si la période estivale est synonyme de détente, elle est aussi l'occasion d'une consommation d'alcool parfois plus importante que d'habitude, d'après une étude de l'association Prévention routière. Un tiers des Français affirment changer leur consommation l'été et, surtout, 33% admettent qu'il leur arrive de prendre le volant ou le guidon après avoir bu.

Selon cette étude réalisée en ligne par OpinionWay, du 16 au 20 juin 2022, auprès d’un échantillon représentatif de 1.071 personnes, il s'agit d'un déplacement en voiture (22%) ou d’un autre mode de déplacement comme le vélo, la trottinette, la moto (19 %).

Pour cet été spécifiquement, 57 % des Français disent qu’ils seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite pour eux ou leur entourage : 41 % affirment qu’ils prendront des dispositions pour éviter tout problème sur la route et 16 % ignorent encore si eux ou leur entourage prendront des dispositions.

Tournée de sensibilisation

L’été est une période particulièrement accidentogène sur les routes : en juillet-août 2021, 580 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France soit plus de 18 % de la mortalité routière annuelle. Pour sa part, la consommation d’alcool est responsable de 31 % des accidents mortels. Un chiffre stable depuis 2010, en faisant l’une des premières causes de mortalité

Face à ce constat, la Prévention routière indique qu'elle va réaliser une opération de sensibilisation "en allant directement à la rencontre des vacanciers sur leurs lieux de villégiature" pour faire de la prévention. Une "tournée des plages" qui prévoit 18 villes étapes tout le long du littoral français avec plusieurs ateliers sur les doses d'alcool et distribution d'éthylotests.