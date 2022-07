Vaccin contre la variole du singe : pour qui, comment, et où se faire vacciner ?

Depuis ce lundi, les personnes les plus susceptibles de contracter la variole du singe peuvent se faire vacciner dans des centres qui se situent principalement en Ile-de-France, là où le virus circule le plus. Pour le moment, seules certaines catégories de personnes peuvent donc se faire vacciner. Qui cela concerne-t-il ? Comment en bénéficier ? Quel vaccin est administré ? On fait le point.

Qui peut se faire vacciner ?

Depuis le 11 juillet, le gouvernement a élargi la vaccination contre la variole du singe aux "groupes les plus exposés". Cela concerne notamment les personnes homosexuelles, les personnes trans multipartenaires et les personnes en situation de prostitution, suivant ainsi les recommandations d'un avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu en ce sens.

Comme depuis le début de la mise en place de la vaccination contre la variole du singe, les personnes "cas contacts à risque" peuvent-elles aussi se faire vacciner, tout comme les "professionnels de santé exposés au risque sans mesure de protection individuelle". Selon l'Agende régionale de santé, pour être considéré comme cas contact, il faut avoir été en contact au niveau de la peau avec la personne (rapport sexuel ou acte médical) avoir partagé les "ustensiles de toilettes", ou avoir été en contact avec des vêtements ou de la "vaisselle sale", utilisée par le malade.

Où aller se faire vacciner ?

Les Agences régionales de santé communiquent sur leurs sites Internet les endroits où il est possible de se faire vacciner. Alors que la majorité des cas sont identifiés en Ile-de-France par exemple, 16 centres sont actuellement ouverts, et deux autres vont ouvrir le lundi 18 juillet. La vaccination se fait sur rendez-vous, et en Ile-de-France, selon certains internautes sur les réseaux sociaux, les créneaux sont déjà pris d'assaut.

En Bretagne, cinq points de vaccination sont ouvert dans les différents CHU de la région. Selon la Haute autorité de santé, les cas contacts doivent se faire vacciner dans les quatre à quatorze jours après un contact à risque de variole du singe. Par exemple, les hôpitaux Hôtel-Dieu et Bichat utilisent la plateforme Doctolib, mais là, aucun créneau disponible.

Quel vaccin est administré ?

Sur son site Internet, la Haute autorité de santé préconise l'administration du vaccin Imvanex pour les personnes concernées. Le vaccin dispose d'une autorisation de mise sur le marché européenne. Il s'agit d'un antivariolique qui s'administre en deux doses, à 28 jours d'intervalle. Mais la Haute autorité de santé ne recommande qu'une seule dose "pour les personnes contacts à risque ayant bénéficié d’une vaccination antivariolique avec un vaccin de 1re génération avant 1980". Une ou deux doses, c'est donc du cas par cas, à voir avec son médecin.

Un autre vaccin, équivalent, pourrait prochainement être administré en France. Il s'agit du vaccin Jynneos, autorisé aux États-Unis depuis 2019 dans la prévention de la variole. Il n'est pour le moment pas autorisé sur le marché européen, mais bénéficie d'une autorisation d'importation. "L'importation et le stockage de Jynneos sont effectués par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique ou par le Service de santé des armées", précise la HAS.