Vaccination contre la variole du singe : "Il y a des doses, la machine doit se mettre en marche"

Dans une salle d'attente, à l'écart du bouillonnement du centre médical de l'Institut Pasteur, quatre hommes attendent. Chacun a le nez rivé sur son téléphone. "J'attends pour me faire vacciner contre la variole du singe, j'avais rendez-vous à 15h, il est 15h10". Michael* (son prénom a été modifié), la trentaine, s'impatiente doucement. Surtout que, pour réserver un créneau horaire, "c'était la croix et la bannière", insiste-t-il. "J'ai cherché un petit moment avant de savoir où aller".

Pourtant, le nombre de centres de vaccination, listés par l'Agence régionale de santé , vient d'être élargi. Depuis le 11 juillet, les personnes les plus exposées à la variole du singe peuvent recevoir le vaccin. Ce qui n'a pas pas évité à Michael des difficultés pour obtenir un rendez-vous. "Franchement, j'ai eu de la chance".

Publicité

Comme lui, 95% des hommes viennent dans le Centre à titre préventif. En France, plus de 1.500 personnes ont contracté le virus, dont plus de la moitié en Ile-de-France. Et dans le monde, 17 000 personnes ont été touchées dans 74 pays. Ce samedi, le directeur général de l'OMS a annoncé qu'il déclenchait le plus haut niveau d'alerte de l'organisation, "une urgence de santé publique de portée internationale", pour tenter de juguler l'épidémie.

Dès jeudi, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreysus se disait "inquiet" quand à la diffusion de la maladie dans le monde.

Vaccination en prévention

Face à cette augmentation, les hommes qui ont des rapports intimes avec d'autres hommes, c'est-à-dire la population cible, sont appelés à se faire vacciner en prévention.

Dans le centre de l'Institut Pasteur, qui a ouvert ses portes à la vaccination ce lundi 18 juillet, 20 à 25 patients sont vaccinés tous les jours. "On espère bientôt gonfler ce chiffre", confie le docteur Consigny, le directeur des lieux. "Il y a des doses, la machine doit juste se mettre en marche". Ce médecin infectiologue pointe du doigt aussi le manque d'effectifs, notamment durant la période estivale, pour réaliser la vaccination.

Dans son bureau, le Dr Consigny a également reçu cinq cas déclarés de Monkeypox. Il énumère les principaux symptômes : "mal de gorge, lésions anales et sur les parties génitale. Au vu de l'évolution du virus, on peut parler de maladie sexuellement transmissible".

Les contacts physiques premiers vecteurs de transmission

La variole du Singe peut également se transmettre via des postillons ou éternuements, mais "dans une moindre mesure", observe l'infectiologue, pour qui les contacts physiques et notamment les rapports sexuels ont un plus grand rôle à jouer dans la propagation du virus. Il se veut rassurant : "C'est une épidémie relativement ciblée, elle ne s'est pas propagée chez les femmes ou chez les enfants, il y a eu quelques cas mais cela reste très limité".

Il reconnaît que la maladie est particulièrement douloureuse et handicapante mais "elle n'est pas mortelle", souligne-t-il. Il ajoute : "au risque de provoquer j'aurais tendance à dire que ce n'est donc pas une maladie grave"

A noter qu'un numéro vert vient d'être lancé : MonkeyPox INFO SERVICE accessible au 0801.90.80.69 de 8h à 23h c'est gratuit et anonyme