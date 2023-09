Vaccination contre le papillomavirus : les collèges privés pas toujours prêts à jouer le jeu

La campagne de vaccination contre le papillomavirus va débuter dans tous les collèges de France, à partir du 2 octobre, auprès des élèves de classes de cinquième. Le but est de protéger les filles et les garçons contre les papillomavirus humains, des virus sexuellement transmissibles. Ils sont responsables chaque année de 6.400 nouveaux cas de cancers (col de l’utérus notamment). Mais avant même que cette campagne commence, les collèges privés ne semblent pas prêts à jouer le jeu.

Une logistique trop lourde, selon l'Enseignement catholique

Dans une instruction sur l’organisation de cette campagne de vaccination signée en juin dernier par les ministres de l’Éducation nationale et de la Santé, il est indiqué que ce sont les établissements privés qui sont volontaires qui pourront la mettre en place. Message reçu cinq sur cinq par certains principaux de collèges qui refusent d’ores et déjà d’organiser cette campagne, notamment dans le Sud-Ouest. Philippe Delorme, secrétaire général de l'Enseignement catholique, avance des contraintes logistiques pour défendre ses troupes : "Il faut rappeler que chez nous, il n’y a pas d’infirmière, ni de médecin scolaire. Il y a déjà des difficultés matérielles. Les chefs d’établissements catholiques n’en peuvent plus des missions rajoutées constamment. Le métier de chef d’établissement n’est pas d’être un centre de vaccination."

Une pédagogie trop compliquée ?

Or, ce sont les agences régionales de santé qui s’occuperont de la logistique, aussi bien dans les collèges publics que privés. Et des vaccinateurs se déplaceront directement dans les établissements. Deuxième argument avancé, celui de la pédagogie autour de la vaccination, trop difficile au sein d’un collège, selon Philippe Delorme : "Il y a une dimension éducative qu’il ne faut pas rater. Ce n’est pas à l’école de le faire. Si je vais voir mon médecin de famille avec mon enfant, il dira à l’enfant ‘voilà pourquoi tu es vacciné, voilà pourquoi il faut faire attention’. Il y a aura une pédagogie, ce n’est pas un acte ordinaire." Là aussi, rien à faire pour les collèges puisque des campagnes d’information ont été mises en place par le ministère de la Santé et l’Institut national du cancer.

Cette campagne de vaccination prévoit que les élèves ayant obtenu une autorisation parentale reçoivent la première dose cet automne/hiver, la seconde six mois plus tard, dans leur collège et pendant le temps scolaire. Les injections seront faites par des équipes mobiles de soignants extérieurs à l'établissement. Deux vaccins sont disponibles : Gardasil 9 (laboratoire MSD) et Cervarix (GSK).

La vaccination, qui prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine de cancers, est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007, chez les garçons depuis 2021. Mais moins de la moitié des adolescents français sont vaccinés, l'un des taux les plus faibles d'Europe. Le gouvernement vise 80% de vaccination de cette classe d'âge d'ici à 2030.