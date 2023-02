Vaccination contre le papillomavirus : pourquoi la France est à la traîne

Emmnuel Macron doit se rendre ce mardi dans un collège de Jarnac (Charente) où il devrait faire des annonces en vue d'accélérer la vaccination contre le papillomavirus. Car alors que ce virus est responsable chaque année de plus de 6.000 nouveaux cas de cancers notamment de l'utérus, de l'anus, du vagin ou du pénis, seulement 37% des filles sont vaccinées, contre 9% pour les garçons. À titre de comparaison, chez nos voisins espagnols, au Portugal ou encore au Royaume-Uni, la couverture dépasse 70%.

"Méconnaissance" et "mauvaise publicité"

"C'est par méconnaissance des données scientifiques", assure Jean-Yves Blé, président de la fédération Uni-Cancer. "Le vaccin permet de protéger contre une maladie mortelle. Si l'on avait communiqué là-dessus de manière plus dynamique, on n'aurait pas de tels écarts". Un retard également dû à "une mauvaise publicité", selon Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer. "Il s'est rejoué ce qu'il s'était passé lors de la vaccination contre l'hépatite B, c'est-à-dire une crainte d'effets secondaires majeurs, une montée de témoignages concernant des cas de sclérose en plaques alors qu'il n'y a pas eu de liens scientifiques entre les deux". Conséquence : il y a eu "une sorte d'attentisme dans la population et chez certains professionnels de santé qui n'ont pas fait la promotion de ce vaccin", poursuit-il.

Publicité

Autre facteur : le coût de cette vaccination (plus d'une centaine d'euros par injection) remboursé à 65% par l'assurance-maladie, le reste étant pris en charge par la mutuelle "à condition d'en avoir une". Cet accès au vaccin reflète donc aussi les inégalités, notamment en lien avec le diplôme ou la classe sociale des parents. Il est question également d'inégalités géographiques, car la vaccination est à des niveaux très bas dans les outremers : 13.8% par exemple en Guadeloupe.

Pourtant, il y a urgence. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l’utérus se situe au quatrième rang des cancers les plus fréquents chez la femme et il est causé dans plus de 95 % des cas par le papillomavirus

La vaccination ouverte aux garçons depuis deux ans

Les garçons sont encore peu immunisés et pour cause : la vaccination leur est ouverte seulement depuis deux ans. Pour les filles, elle est recommandée depuis 2007 par la HAS, à raison de deux doses entre 11 et 14 ans puis trois doses jusqu'à 19 ans. Pour les garçons homosexuels, la vaccination peut être étendue jusqu'à 26 ans, mais dans tous les cas, les professionnels conseillent de vacciner des jeunes qui n'ont pas encore eu de rapports sexuels.

L'établissement scolaire de Jarnac où se rend Emmanuel Macron ce mardi mise ainsi sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont fait partie le papillomavirus. Dans la région Grand Est, plus que de la prévention, une expérimentation a été mise en place depuis deux ans dans les collèges : ils proposent la vaccination gratuite à leurs élèves en classe de 5ème. La première année, le taux de jeunes avec un schéma vaccinal anti-HPV à jour est passé de 9% à 27%. En 2021-2022 (deuxième année de l’expérimentation), ce taux a augmenté de 17 points (de 14% à 31%).