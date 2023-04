"La lutte continue", "une déception" : les réactions après la validation de la réforme des retraites

La validation partielle vendredi soir par le Conseil constitutionnel de la loi portant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, a provoqué la colère des syndicats et des responsables de gauche et du RN, qui appellent tous à continuer la lutte contre cette réforme. Du coté de la majorité, la Première ministre Elisabeth Borne juge que le texte est "arrivé à la fin de son processus démocratique".

L'intersyndicale appelle le président à ne pas promulguer le texte

L'intersyndicale a réagit dans un communiqué quelques minutes après la décision. Elle appelle le président de la République à ne pas promulguer la réforme. Et elle n'acceptera pas de réunion avec l'exécutif avant le 1er mai. "La loi sort encore plus déséquilibrée, violente et incohérente, avec des hypocrisie centrale", a réagi la patronne de la CGT Sophie Binet. "La CGT n’ira pas rencontrer Emmanuel Macron si c’est pour discuter d’autre chose que la non-application et la non-promulgation de la réforme des retraites", affirme la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti.

Publicité

"Pour sortir de la crise sociale, la sagesse impose de ne pas promulguer la loi", écrit le secrétaire général de la CFDT. Invité du journal de 20h de TF1 , il a lui aussi appelé les Français opposés à cette réforme à manifester le 1er mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le "sort de la réforme n'est pas scellé" pour Marine Le Pen

"Le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé", a affirmé vendredi Marine Le Pen, la leader d'extrême droite considérant qu'il "appartiendra (au peuple) de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a pour sa part estimé qu'"Emmanuel Macron ne pourra pas se cacher derrière la décision qui ne referme en rien le débat", observant une "fracture béante entre le président et le peuple".

"Le combat continue", a déclaré Thomas Ménagé, porte-parole du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée, ce vendredi sur France Inter. "Ce que la loi fait, la loi peut le défaire", a-t-il ajouté. "Nous prenons d'ores et déjà à l'engagement, si les Français nous font confiance en 2027, de revenir sur cette réforme et de mettre en place la réforme de justice sociale proposée par Marine Le Pen, avec un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans et à 62 ans, progressivement pour ceux qui ont commencé après 20 ans", a-t-il lancé.

"La lutte continue" affirme Mélenchon

"La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain", a tweeté Jean-Luc Mélenchon. L'ancien candidat à la présidentielle a ajouté : "La lutte continue et doit rassembler ses forces". Le Conseil constitutionnel a validé la mesure phare de recul de l'âge légal de départ à 64 ans tout en rejetant quelques mesures du projet gouvernemental comme la création d'un "index senior".

C'est "une déception, pas une reddition" pour le PS

Toujours du coté LFI, François Ruffin a estimé que "le peuple" a été "ignoré, mis de côté". "Demain, Macron et tous ses amis seront vaincus, dans les urnes ou dans la rue. La retraite à 64 ans sera abolie. Le Référendum d'initiative citoyenne s'imposera pour ne plus laisser les pleins pouvoirs à un nouveau roi", ajoute le député de Picardie. Pour Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI : "Le blocage du pays reste après cette décision (du Conseil) absolument total et l'impasse démocratique de même". "Nous continuerons à aller soutenir l'ensemble des mobilisations (...) Nous nous tiendrons aux côtés de l'intersyndicale pour dire que plus que jamais nous continuons le combat".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sa collègue de la Nupes, Sandrine Rousseau affirme que "la situation sociale est presque pire qu’avant l'avis du Conseil constitutionnel". Elle ajoute que la Nupes enverra "un courrier au président de la République afin qu'il applique l’article 10 qui permet de suspendre la promulgation de la loi".

"C'est une déception et non une reddition, tous les motifs étaient réunis pour une censure totale" affirme pour sa part le patron du PS Olivier Faure. "Il y a du dépit et de la déception" a dit pour sa part le socialiste Jérome Guedj sur Inter. "Le fait que le Conseil constitutionnel ait validé qu'on puisse réforme de manière structurelle la Sécurité sociale en utilisant un projet de loi de financement rectificatif, c'est une mesure inédite. Cela créé un précédent, une forme de jurisprudence. Je suis inquiet des suites que cela peut donner. (...) On va demeurer combatif."

De son coté le communiste Fabien Roussel "craint" une "une fracture démocratique extrêmement grave", a-t-il dit sur BFM .

La majorité satisfaite : "Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu"

Coté majorité, les réactions sont évidemment positive après cette validation partielle. "Le texte arrive à la fin de son processus démocratique" a jugé la Première ministre Elisabeth Borne pour qui "Ce soir, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le ministre du Travail Olivier Dussopt se "félicite de la décision" du Conseil constitutionnel, et vise une mise en oeuvre de la réforme au 1er septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour Aurore Bergé, cheffe de file des députés Renaissance, "il nous appartient désormais de travailler à l'Assemblée nationale avec toutes les forces politiques responsables et tous les partenaires sociaux pour la transcription de l'accord interprofessionnel sur le partage des profits (partage de la valeur), sur le sens et la rémunération du travail dans la société".

"Cette décision, elle s'impose à nous et nous devons la respecter", a affirmé sur France Inter Prisca Thevenot, députée et porte-parole de Renaissance. "Elle marque la fin d'un temps institutionnel", a-t-elle souligné. "Nous devons aujourd'hui continuer à travailler à l'Assemblée nationale avec toutes les forces politiques qui le souhaitent, mais également avec les partenaires sociaux sur le sujet du bien-être au travail, du travail qui paye mieux et bien évidemment sur l'objectif du plein emploi", a ajouté l'élue.

La satisfaction de Bruno Retailleau

À droite, le président du parti Les Républicains Eric Ciotti appellent "toutes les forces politiques" à "accepter" la décision "et se retrouver dans le respect dû à nos institutions". Le sénateur LR Bruno Retailleau se réjouit "car cette réforme est indispensable pour garantir le niveau des pensions, aujourd’hui et demain". "J’appelle à la responsabilité et à la citoyenneté au risque d’entretenir la violence contre la démocratie", ajoute le député Eric Woerth. De son côté, Aurélien Pradié, député LR du Lot a déclaré que "le Conseil Constitutionnel a apporté sa réponse constitutionnelle. Elle s'impose à tous. La crise politique et démocratique, elle, demeure. Il faut être aveugle ou irresponsable pour ignorer la réalité. Les plaies sont béantes dans le pays. L'urgence est au sursaut politique".