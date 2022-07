Variole du singe : la France va élargir la vaccination aux groupes les plus exposés

Le gouvernement va élargir la vaccination contre la variole du singe aux "groupes les plus exposés". Cela concerne notamment les personnes homosexuelles, les personnes trans multipartenaires et les personnes en situation de prostitution, suivant ainsi les recommandations d'un avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu en ce sens.

Les nouvelles catégories éligibles à une vaccination préventive "pourront commencer à prendre des rendez-vous dès la semaine prochaine s'ils le souhaitent", a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Une possibilité ouverte "face à la diffusion du virus Monkeypox" aux personnes "plus exposées du fait de leurs pratiques sexuelles ou de leur profession", ajoute un communiqué.

Publicité

Une majorité de cas en Île-de-France

En France, selon les derniers chiffres en date du 7 juillet, 721 cas ont été confirmés, dont 473 en Ile-de-France. Jusqu'ici, 98% des cas pour lesquels l'orientation sexuelle est renseignée sont survenus chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Parmi les cas pour lesquels l'information est disponible, les trois-quarts déclarent avoir eu au moins deux partenaires sexuels dans les trois semaines avant l'apparition des symptômes.

La semaine dernière, alors que le ministère de la Santé avait saisi la HAS pour savoir à qui élargir la vaccination, plusieurs associations LGBTQI+ et professionnels de santé ont demandé que les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes soient inclus parmi les personnes qui peuvent se faire vacciner.