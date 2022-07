Variole du singe : voici la carte des centres de vaccination en France

Alors que le nombre de contaminations à la variole du singe augmente en France, avec 1.749 cas confirmés mardi 26 juillet, le gouvernement assure mettre tout en œuvre pour déployer au plus vite la campagne de vaccination anti-variolique. Depuis le 8 juillet, elle n'est plus seulement ouverte aux cas contacts. Les "hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", les "personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples", les "personnes en situation de prostitution" et les "professionnels des lieux de consommation sexuelle" peuvent également se faire vacciner préventivement.

Ces injections sont "en constante augmentation", a assuré ce mardi à l'Assemblée nationale la ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, face aux critiques persistantes sur le manque de moyens et la lenteur de la campagne vaccinal. À ce jour, plus de 114 centres ont ouverts en métropole et dans les Outre-mer, a-t-elle indiqué, ajoutant que "ce mouvement est appelé à se poursuivre et à continuer à accélérer ". Voici deux cartes recensant les lieux de vaccination ouverts en France et en Outre-Mer.

Attention, ces centres de vaccination ne sont pas ouverts tous les jours et nécessitent presque toujours de prendre un rendez-vous préalable sur la plateforme Doctolib ou par téléphone, voire de se munir d'une ordonnance. Pour plus d'informations sur chaque centre, le ministère de la Santé tient une liste actualisée des pôles de vaccination et de leurs horaires.

Huit centres ont également ouvert en Outre-mer, dont voici la liste et les coordonnées :

Saint-Martin (Guadeloupe) : Centre Hospitalier, CeGIDD. Contact : 05.90.52.26.74

Pointe à Pitre (Guadeloupe) : CeGIDD. Contact : 05.90.91.24.52

Fort-de-France (Martinique) : CHU, CeGIDD. Contact : 05.96.55.69.52

Cayenne (Guyane) : CH Cayenne, CeGIDD et Centres Délocalisés de Prévention et de Soins. Contact : 05.94.39.51.00

Saint-Denis (La Réunion) : CHU Felix Guyon, CeGIDD. Contact : 02.62.90.55.69

Saint-Paul (La Réunion) : CeGIDD. Contact : 02.62.74.23.80

Saint-Pierre (La Réunion) : CHU Sud. Contact : 02.62.35.96.30

Mamoudzou (Mayotte) : Centre Hospitalier, Centre de Vaccination. Contact : 02.69.61.86.69

La majorité des pôles de vaccination se situent dans des CeGIDD, des centres gratuits "d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (IST)". Dédiés à la prévention et à la santé sexuelle, ils sont déployés sur tout le territoire (au moins un centre par département) et sont normalement ouverts a minima quatre demi-journées par semaine. Ces centres sont tenus de préserver l'anonymat lors du dépistage. De nombreux hôpitaux sur le territoire pratiquent également la vaccination anti-variolique.

Un premier centre de vaccination dédié à Paris

Près de la moitié des cas de varioles du singe sont actuellement recensées en Ile-de-France. Face à la multiplication de ces contaminations, le ministre de la Santé, François Braun a annoncé l'ouverture d'un premier vaccinodrome dans le 13e arrondissement de Paris. Le gouvernement espère à terme y vacciner 200 personnes par jour. Pour cela, des "bras supplémentaires", notamment les étudiants en médecine, vont être mobilisés, a déclaré le ministre. Voici la carte des pôles de santé qui vaccinent à Paris, même s'ils sont pour l’heure saturés.

"Pas de problème lié au nombre de doses"

"Nous n'avons pas de problème lié au nombre de doses disponibles", a enfin martelé Agnès Firmin Le Bodo à l'Assemblée Nationale, en réponse aux inquiétudes exprimées par l'opposition et par plusieurs associations. Si le gouvernement refuse pour l'instant de révéler le nombre de doses de vaccins en stock, au nom du secret défense, le "déstockage des doses va se poursuivre les prochaines semaines, autant que nécessaire" et au-delà des 42.000 déjà annoncées, a assuré la ministre déléguée. Par ailleurs, des "commandes complémentaires ont été passées pour répondre à l'ensemble de la demande dans les prochaines semaines et mois", a-t-elle détaillé, mardi 26 juillet.

Vendredi, l'association Aides demandait une campagne de vaccination "coup de poing" sur les deux prochaines semaines, en s'appuyant "sur les professionnels de santé libéraux volontaires, en particulier (...) sur les lieux de villégiature et les territoires ruraux". Selon l'association, 100.000 à 300.000 personnes auraient besoin d'une vaccination anti-variolique dans l'Hexagone, ce qui nécessiterait au moins le double de doses.