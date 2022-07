Vélib' fête ses 15 ans : voici à quoi ressemblait en 2007 le vélo en libre-service à Paris

Ces vélos étaient attendus, la curiosité des Parisiens était grande. La preuve : le 15 juillet 2007, jour de leur lancement, plus de 22.000 cyclistes ont essayé ces nouvelles bicyclettes en libre-service disponibles dans la capitale : elles sont alors grises, équipées d'un panier, affichent 22 kilos sur la balance (contre 20 aujourd'hui), et toutes fonctionnent sans assistance électrique. Inauguré par le maire de Paris Bertrand Delanoë , le Vélib’ est progressivement entré dans les habitudes de transport des habitants. Retour en arrière.

Le maire de Paris Bertrand Delanoë présent le Vélib' à la presse le 27 avril 2007 à la Foire de Paris. - Pierre Verdy

Des Vélib' dans un Paris tout-voiture

Lors du lancement du Vélib’ en 2007, 10.648 vélos sont disponibles dans 750 stations (c’est 1.441 à présent). Le groupe Jean-Claude Decaux remporte l'appel d'offre et les met en circulation en seulement quatre mois. Dans une ville où la voiture règne en maître, où les voies sur berge en bord de Seine ne sont pas encore piétonnisées, où les pistes cyclables ne se rejoignent pas, l’arrivée du Vélib’ est un saut dans l’inconnu. Huit mois après son lancement, le succès est là. Quelque 16,9 millions d’utilisateurs sont recensés par JCDecaux, dont 173.000 abonnés. Les objectifs sont largement dépassés.

Aklain Delon sur un Vélib' ? L'important, c'est de pédaler avec classe ! © AFP - Jacques Loic

À l’époque, l'utilisation du Vélib coûte un euro pour un jour, cinq euros la semaine ou 29 euros par an. Rouler au-delà du périphérique est compliqué : il faut attendre plus d’un an et demi pour que des bornes soient installées dans trente communes de la petite couronne.

Des vélos à La Rochelle dès 1974

Le Vélib’ parisien n’est pas le précurseur en la matière. Dès juin 1998, Rennes a proposé ses vélos en libre-service, puis en mai 2005, les Vélo’v ont débarqué à Lyon. C’était déjà le cas à Bordeaux et Nancy. Mais la ville pionnière en la matière est La Rochelle, en 1974, avec ses 350 "vélos jaunes" ! D’autres métropoles à travers le monde ont suivi Paris : Londres, New Delhi, Buenos Aires ou encore Chicago ont mis en place des vélos en libre-service.

Un Parisien n'a visiblement pas saisi l'utilité du panier avant du Vélib', le 18 août 2007. © Maxppp - Alexandre Marchi

Le cauchemar des utilisateurs en 2018

Onze ans après son lancement, le Vélib’ change de prestataire. Smovengo remplace JCDecaux. Les débuts sont épineux. L’AFP raconte, en janvier 2018 : "Des stations désespérément vides, des vélos indécrochables, une application qui bugue, un service client à la peine sans compter les tarifs en hausse : l'arrivée très attendue du nouveau Vélib' à Paris tourne au "cauchemar" des cyclistes." Le déploiement est "tardif et lent", ajoute Le Monde .

Aujourd'hui, en moyenne chaque jour, 146.000 utilisateurs montent sur un Vélib', d’après son opérateur. Le 11 juillet 2022, 424.000 kilomètres ont été parcourus grâce aux vélos en libre-service. Mais les critiques sont tenaces : trop de vélos en mauvais état, pas assez de bicyclettes à assistance électrique disponibles, des stations vides (surtout en été). Récemment, le président de Smovengo reconnaissaît qu’il y avait 20.000 vélos pour 375.000 abonnés. Au printemps, le Syndicat Autolib-Vélib' Métropole (le SAVM, réunissant les 60 communes du réseau Vélib’) a infligé un amende de 2,1 millions d’euros à la société Smovengo, selon Le Parisien , après les dysfonctionnements et les insuffisances constatés en 2021.