Velouté de potimarron, châtaigne, lard paysan et noisettes torréfiées

Le chef Grégory Cohen propose dans "Grand bien vous fasse" une recette réconfortante et de saison pour quatre personnes. Suivez le guide !

Ingrédients

Un kilo de potimarron

Un oignon jaune émincé finement

Une noisette de beurre demi-sel

Une cuillère à café d'huile de noisette

Quatre cuillères à café de crème fraîche épaisse

Huit tranches de lard fumé, découpé finement en lamelles

Huit châtaignes cuites en bocaux, sous vide, qu'on va concasser

Sur une plaque de cuisson, enfournez pour dix minutes les noisettes et les graines de potimarron, que vous aurez séparé de la chair, à 180 °C. On appelle ça torréfier. C'est un peu comme on le fait pour le café, ça va exalter et décupler les arômes.

Puis on va préparer le velouté. Épluchez les potimarrons, découpez la pulpe en dés, sachant que les graines ont été torréfiées.

Faites fondre le beurre dans un faitout, avec les oignons émincés pendant cinq minutes. Ajoutez les dés de potimarron. Faites revenir à feu doux pendant dix minutes. Mélangez bien pour que ça ne colore pas trop. Et puis recouvrez à hauteur d'eau ou de bouillon de légumes. Laissez cuire environ 20 minutes.

Puis plantez la pointe d'un couteau dedans. Elle doit pénétrer sans difficulté la chair du potimarron. Mixez la soupe jusqu'à l'obtention d'une consistance veloutée. Enfin, dans une poêle, colorez le lard fumé. Et réservez-le sur du papier absorbant. Dans cette même poêle, avec le gras du lard, faites revenir les châtaignes.

Puis vient le temps du dressage ! Dans une assiette creuse, mettez le velouté, répartissez les châtaignes, les noisettes ainsi que les graines de potimarron, quelques gouttes d'huile de noisette au centre, une cuillère à café de crème fraîche au-dessus, les lamelles de lard croustillant et un tour de moulin à poivre.

Régalez-vous de ce plat d'antan qui tient chaud au cœur et au corps !

