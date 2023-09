Vente à perte de carburant : retour sur une semaine de cafouillage au sommet de l'État

Cafouillage et rétropédalage. La vente à perte de carburant annoncée par le gouvernement pour aider les automobilistes à faire face à l'augmentation des prix a fait long feu. Cette autorisation annoncée par Élisabeth Borne le 16 octobre a provoqué une levée de boucliers de la grande distribution, des indépendants et des oppositions politiques. Après une semaine d'imbroglio, Emmanuel Macron est finalement revenu dimanche soir sur cette autorisation. Invité de TF1 et France 2 , le chef de l'État a plutôt demandé aux distributeurs de continuer les opérations "à prix coûtant". Retour en cinq étapes sur un revirement.

16 septembre : "Nous allons lever l’interdiction de revente à perte"

Le 16 octobre, Élisabeth Borne annonce dans Le Parisien que les distributeurs pourront vendre de l'essence "à perte". La vente à perte est interdite par la loi depuis 1963 pour éviter que certaines enseignes cassent leurs prix et s'autorisent des pertes le temps que leurs concurrents plus fragiles, disparaissent, leur laissant ensuite le champ libre pour pratiquer les politiques tarifaires de leur choix.

Publicité

La Première ministre dit "lever cette interdiction", "à titre exceptionnel" et "sur une période limitée de quelques mois". Cela doit permettre aux distributeurs de "baisser davantage les prix" et ainsi aider les consommateurs.

Cette annonce rencontre aussitôt la désapprobation des professionnels du secteur. Quelques heures après la publication de l'article du Parisien, le président du syndicat professionnel Mobilians, qui représente 5.800 stations-services traditionnelles (hors grandes surfaces), indique à l'AFP qu'il est "hors de question" qu'ils "vendent à perte". "Mes adhérents vivent à 40, 50 % voire plus de la vente du carburant, donc s'ils vendent à perte, je leur donne trois mois", souligne Francis Pousse. Sur l'ensemble des stations qu'il représente, 3.400 sont des stations TotalEnergies et la plupart plafonnent déjà le prix des carburants à 1,99 euro le litre.

Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages, fait aussi part de sa stupéfaction sur franceinfo . Il estime lui aussi que les stations-services indépendantes se retrouveraient dans une situation intenable.

17 septembre : "Une loi va arriver très vite"

Le 17 octobre, le porte-parole du gouvernement annonce que le projet de loi permettant aux distributeurs de vendre à perte "va arriver très vite" devant le Parlement. "Il y a une loi qui va arriver très vite (...), c'est imminent", dit Olivier Véran, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-M6. La levée de l'interdiction "sera incluse dans le projet de loi" avançant les négociations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs de l'agro-industrie qui doit être "présenté début octobre" par le gouvernement, précise ensuite le cabinet du ministre.

Sur France Inter , le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu explique qu'il s'agit de dire "chiche" aux "patrons d'enseignes de grande distribution" qui disaient être empêchés de baisser les prix "par des dispositions législatives".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

18 septembre : la vente à perte effective "début décembre"

Le lendemain, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire indique sur France 2 que la possibilité de vendre à perte du carburant sera effective "à partir de début décembre" et pour "six mois". À l'issue d'une réunion d'urgence, Bercy s'engage par ailleurs à instaurer des "mesures de compensations" pour les stations-services indépendantes.

Les oppositions, elles, critiquent cette mesure. Le coordinateur des insoumis Manuel Bompard dénonce une "plaisanterie" et réclame un blocage des prix, "à peu près 1,50 euro" le litre. C'est "une décision qui peut intéresser les consommateurs", c'est "positif, mais c’est du très très court terme", réagit de son côté Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, sur franceinfo. Selon elle, il faut "penser un peu plus loin que des mesures par à-coups, presque à la petite semaine".

20 septembre : les trois plus gros distributeurs alimentaires refusent de vendre à perte

Dans la soirée du 19 septembre, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, dit refuser de vendre à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé dans les stations-services de son groupe en France. "C'est déjà un effort important", déclarait-il dans l'émission "Quotidien".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le 20 septembre, le groupe Carrefour fait savoir qu'il ne "vendra pas à perte". L'interdiction "de la revente à perte est un principe très important du commerce depuis 1963", estime son PDG, Alexandre Bompard, lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. "Il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et l'équité territoriale entre les consommateurs", ajoute-t-il, en précisant continuer à faire des opérations à prix coûtant. E.Leclerc et Intermarché lui emboîtent le pas quelques minutes plus tard.

Par la voix de son ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, le gouvernement affirme "maintenir" son projet. "Chacun doit et peut faire un effort", déclare ensuite Olivier Véran après le Conseil des ministres. Autre couac : certains dans la majorité s'avancent, à tort, en évoquant "47 centimes" de ristourne potentielle par litre de carburant.

24 septembre : Emmanuel Macron renonce à la vente à perte

Mais dimanche soir, face à l'opposition des distributeurs, Emmanuel Macron renonce à autoriser la vente à perte. "On la garde comme menace", déclare le chef de l'État sur France 2 et TF1. En revanche, la Première ministre Élisabeth Borne va demander cette semaine à la filière "de faire à prix coûtant ", a-t-il expliqué.

Pour les plus modestes, le président annonce aussi une nouvelle aide qui pourrait atteindre "100 euros par voiture et par an". Une indemnité carburant semblable à celle du début de l'année. Elle sera "limitée aux travailleurs" qui "ont besoin de rouler" et n'ira pas au-delà de la moitié des Français qui gagnent le moins.