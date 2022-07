Vers un érotisme plus vulnérable

Carole Boinet est rédactrice en chef adjointe des Inrockuptibles. Elle a piloté le numéro spécial sex du magasine, qui sort à l'occasion de l'été. Au coeur des 200 pages du numéro, vous trouverez de l'érotisme divers et varié, mais aussi des pistes de réflexion sur le plaisir charnel. Elle nous en propose aujourd'hui l'une d'entre-elles.

Plus de quatre jeunes sur dix âgés de 15 à 20 ans n'ont pas eu de rapport sexuel en 2022, d'après un sondage réalisé par l'IFOP. Mais enfin, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a la conséquence des multiples confinements, bien entendu. Le fait aussi que nous vivions dans une ère du tout numérique qui nous éloigne d'un rapprochement physique.

Mais il y a aussi une forme de remise en question d'une certaine pression permanente à avoir des rapports sexuels pour être en bonne santé, pour accéder au bonheur, pour former un bon couple.

Dans une tribune publiée dans le quotidien américain le New York Times, Michelle Goldberg, lauréate du prix Pulitzer, assure par exemple que la jeune génération, celle que l'on appelle communément la génération Z, ne se reconnaît plus dans le féminisme pro sexe caractéristique des années 90.

Alors, le féminisme pro sexe, c'est celui qui prend en compte la question sexuelle, voire qui incite les femmes à reconquérir le terrain sexuel pour accéder à l'égalité. Prenons pour exemple Samanta, Personnage phare de la série Sex and the City, qui enchaînait les coups d'un soir dans une démonstration d'assurance et de liberté.

La jeune génération actuelle se demande si Samantha ne reproduirait pas plutôt un comportement stéréotypé, hétérosexuel et masculin, voire si cette façon de consommer des corps à tout va ne serait pas une dérive du consumérisme capitaliste appliqué aux relations sexuelles.

Et c'est une question qui commence à être étudiée très sérieusement. Plusieurs essais cette année s'interrogent sur nos manières de faire l'amour, mais aussi sur notre quête frénétique de sexe et d'orgasme. Et si nous avions trop fait reposer notre bonheur sur nos relations sexuelles ?

Dans son livre Demain le bon sexe, l'universitaire britannique Katherine Angel reproche ainsi au féminisme pro sexe d'avoir sacralisé la confiance en soi, la démonstration de sa propre force au lieu d'accepter sa vulnérabilité, ses failles, son manque de désir, voire son désintérêt total pour la question du sexe.

On peut aussi citer l'essai du militant trans et féministe Tal Madesta, intitulé Désirer à tout prix, dans lequel il explique en quoi le capitalisme et le patriarcat ont transformé le sexe en marché et la non sexualité en pathologie à guérir. Il écrit notamment : « Le corps devient une machine et à ce titre, il doit pouvoir produire et optimiser continuellement son rendement. »

Citons enfin Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique du philosophe Richard Mèmeteau, qui se demande, lui, si l'accumulation de coups d'un soir, décorrélé de tout autre type de relation émotionnelle sentimentale, ne reviendrait pas à prendre son ou sa partenaire pour un objet sexuel et donc à le déshumaniser.

Pour autant, tous ces essayistes n'encouragent pas tellement l'amour romantique, comme il l'appelle. On commence à se méfier du mythe amoureux qui entraîne peines de cœur, instabilité, trahison sous couvert de passion. Et on encourage plutôt à cultiver des relations amicales basées sur le dialogue.

Toutes et tous appellent à reconstruire des rapports avec son prochain, qui ne repose pas sur la performance et la démonstration de ses aptitudes, de sa force, mais sur la transparence et la franchise. Nous ne vivons peut-être pas dans une ère d'hédonisme sexuel, mais bien dans une ère érotique appelant à davantage de tendresse.

