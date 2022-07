Vers une affectation d'une part de la TVA pour remplacer la redevance ?

Comment compenser le manque à gagner de la suppression de la redevance audiovisuelle (officiellement appelée "Contribution à l'audiovisuel public"), qui sera bientôt supprimée ? C'est la question à laquelle, pour l'heure, le gouvernement n'a pas apporté de réponse concrète.

Ce mercredi, le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal a toutefois décalré, sur Franceinfo, être plutôt favorable à l'une des pistes proposées sous la forme de plusieurs amendements par la majorité : affecter une "fraction" de la TVA au financement de l'audiovisuel public, à hauteur de 3,7 milliards d'euros.

Publicité

TVA ou taxe progressive ?

"Je suis prêt à regarder cette piste-là et probablement lui donner un avis favorable lors de l'examen du texte si ça peut permettre de renforcer les garanties pour l'audiovisuel public sur les moyens et sur la visibilité", a-t-il déclaré.

De l'autre côté de l'hémicycle, les députés de la Nupes ont proposé de mettre en place une taxe progressive en fonction du revenu des citoyens. Un autre amendement déposé par les députés PS évoque aussi une "contribution audiovisuelle universelle et progressive".

Garanties et visibilité

Les garanties pour l'indépendance et la visibilité sont en effet les deux grandes inquiétudes liées à cette réforme : vendredi, l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac) a publié un rapport administratif pointant les risques pour l'indépendance des médias si le budget est voté chaque année par le Parlement – à l'heure actuelle, le "contrat d'objectifs et de moyens" signé entre l'État et les entreprises de l'audiovisuel public est d'une durée de 5 ans.

L'Igac a donc demandé des "garanties accrues pour l'indépendance de l'audiovisuel public". Mercredi, Gabriel Attal a affirmé, en guise de réponse, que le budget serait "versé en une fois dès le début de l'année", et qu'il y aurait une "visibilité" sur les années à venir "pour qu'elles sachent quelle va être la trajectoire de leur budget".

Pour Emmanuel Macron, qui a promis pendant la campagne la suppression de la redevance, le système actuel ne garantit pas plus l'indépendance car le budget est chaque année complété par l'État "à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an". Cette année, la redevance doit rapporter 3,2 milliards d'euros.