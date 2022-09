"Very Good Trip" de Michka Assayas devient un livre, feuilletez-le

Depuis longtemps Michka Assayas aime raconter des histoires sur la musique. Tout a commencé voici une bonne vingtaine d’années grâce au Dictionnaire du rock (Bouquins-Robert Laffont, 2000). Ce travail encyclopédique lui donne le goût de l’enquête historique que l’on néglige trop souvent au profit des récits héroïques, des mythes, des fantasmes – des légendes.

Afin de construire chaque épisode de Very Good Trip , l’émission qu'il anime depuis 2015 sur France Inter, Michka choisit des musiques qui font naître en lui des images.

Puis, Michka mène une sorte d’enquête. Il s’informe avec précision, voire minutie, quand il le peut, sur le parcours de leurs auteurs et interprètes. D’où viennent-ils ? À la suite de quelles péripéties, quelles expériences, accidents de vie, épreuves surmontées – ou non – en sont-ils arrivés à créer ce qu’on entend ? Ce travail d’investigation amplifie la fascination que ces musiques, anciennes et récentes, peuvent susciter. Une fascination qui poursuit Michka depuis l’enfance et ne s’est jamais éteinte.

Ce livre contient une liste de trois cents chansons dont la publication s’étale sur près de soixante années, de 1963 à 2022, soit toute la durée d’une vie. Un choix parfaitement subjectif. Ce sont les chansons qui ont marqué les différentes étapes du parcours de l'auteur, de la petite enfance à aujourd'hui. Sa playlist intime en quelque sorte.

Pour ce projet, Michka a travaillé avec Maud Berthomier. Ensemble, ils se sont appuyés sur cette liste pour raconter, via le parcours de Michka, celui d’une classe d’âge, celle de « l’après après-guerre » : ni tout à fait celle des boomers, ni celle des « générations sacrifiées » qui ont suivi. La classe d’âge qui s’est glissée dans l’interstice – les derniers à profiter de l’euphorie et de l’optimisme ambiants mais aussi les premiers à percevoir que quelque chose était en train de se dégrader, très vite, autour d'eux.

La playlist de Michka

► Very Good Trip, une histoire intime de la musique de Michka Assayas et Maud Berthomier (GM Editions et Edition Radio France)