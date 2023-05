Victimes d'attentats : la Cour suprême américaine donne raison aux géants de la tech

Google, Facebook et Twitter ne peuvent pas être poursuivis par des victimes d'attentats pour ne pas avoir suffisamment bien modéré des contenus de promotion du terrorisme, et en particulier du groupe terroriste État Islamique. Deux affaires intéressaient la haute cour américaine : une première portée par les parents d'une Américaine tuée dans les attentats de novembre 2015, qui ont porté plainte contre Google, à qui ils reprochent d'avoir suggéré des vidéos du groupe EI à certains usagers. L'autre plainte a été déposée par les proches d'une victime d'un attentat contre une discothèque à Istanbul, qui accusent les trois entreprises d'être "complices" de l'attaque.

Une loi centrale d'Internet maintenue

Mais selon la Cour Suprême, "le fait que des mauvais acteurs profitent de ces plateformes ne suffit pas à assurer que les accusés ont consciemment apporté une aide substantielle" aux terroristes. "Les allégations des plaignants sont insuffisantes pour établir que les accusés ont aidé l'EI à réaliser son attentat", est-il écrit dans l'arrêt de la Cour.

Par ailleurs, les juges ont "décliné" l'invitation à revoir et corriger la "section 230", une loi de 1996 extrêmement précieuse pour ces grandes entreprises, qui défendent leur statut d'hébergeurs de contenus, et non d'éditeurs, ce qui leur permet de se prémunir de toute poursuite pour des contenus qu'elles hébergent. Ce statut, confirmé par la "section 230", est ce qui a permis, selon les avocats de ces entreprises, le développement d'Internet.

Risque d'effondrement de l'économie

En février, au moment de l'audience, les juges avaient reconnu que la section 230 dans sa forme actuelle présentait trop de dysfonctionnements – l'immunité juridique des plateformes quant au contenu qu'elles hébergent a aussi été pointée du doigt comme cause de la prolifération de messages racistes ou complotistes. Mais en même temps, ils ont fait part de leur réticence à modifier une loi qui pourrait "faire s'effondrer l'économie numérique" si elle était transformée.

"La Cour (...) a refusé de réécrire un aspect central du droit de l'Internet", selon Matt Schruers, président de l'association professionnelle CCIA. Selon le sénateur démocrate Ron Wyden, "bien que cette loi soit devenue un punching ball et qu'on lui impute tous les maux de l'Internet, elle reste essentielle pour permettre aux usagers de s'exprimer en ligne".