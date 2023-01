Victoires de la Musique 2023 : Pomme, Angèle, Stromae et Orelsan en tête des nominations

Le nouveau cru des Victoires de la musique est de sortie, un mois presque jour pour jour avant la cérémonie 2023 qui aura lieu le 10 février prochain. Et cette année, le retour en grâce de Stromae pourrait lui rapporter un certain nombre de trophées : il est nommé dans quatre catégories prestigieuses, celle de l'artiste masculin de l'année, de l'album de l'année, de la chanson de l'année, et de la meilleure création audiovisuelle.

Angèle et Pomme sont les deux autres artistes qui pourraient se distinguer dans cette cérémonie, avec des nominations à la fois dans les catégories artiste féminine et album de l'année. Et malgré le fait qu'elle n'a pas sorti d'album cette année, Clara Luciani est nommée deux fois, pour la meilleure chanson et pour la meilleure tournée, tout comme Orelsan, qui a fait son retour l'an dernier et qui est aussi en lice pour la meilleure création audiovisuelle, avec le clip de sa chanson "La Quête".

Cette année encore, les Victoires auront du mal à passer à côté des critiques qui les visent depuis plusieurs années : depuis la disparition des catégories par genres musicaux, certains ont presque complètement disparu de la sélection. Le rap notamment est sous-représenté par rapport à son poids dans l'industrie commerciale. Deux Victoires seront remises aux albums les plus streamés de l'année, et c'est là qu'on retrouvera le rap, puisque Ninho se verra remettre un trophée pour l'album Jefe. Angèle, avec son album Nonante-Cinq, aura le deuxième trophée de cette catégorie.

Les nominations complètes

Artiste masculin :

Bigflo et Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye

Stromae

Artiste féminine :

Angèle

Izia

Pomme

Révélation masculine :

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine :

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album :

By your side, de Jeanne Added

Consolation, de Pomme

Ephémère

Multitude, de Stromae

Nonante-Cinq, la suite, d'Angèle

Chanson de l'année

Coeur de Clara Luciani

Flamme de Juliette Armanet

L'enfer de Stromae

La Quête de Orelsan

Un jour je marierai un ange de Pierre de Maere

Concert

Juliette Armanet

Clara Luciani et son Respire encore Tour

Orelsan et son Civilisation Tour

Création audiovisuelle

Coup de Vieux de Julien Doré et Bigflo et Oli

Fils de Joie de Stromae

La Quête d'Orelsan

Album le plus streamé d'un artiste

"Jefe" de Ninho

Album le plus streamé d'une artiste