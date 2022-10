VIDÉO – Cotillard, Pomme, Adjani, Binoche : des artistes se coupent les cheveux en soutien aux Iraniennes

C'est un geste devenu un symbole du soutien envers les Iraniennes, qui manifestent depuis deux semaines malgré la répression : se couper des mèches de cheveux ou se raser la tête. Dans une vidéo publiée mercredi matin par un collectif, une cinquantaine d'actrices, comédiennes et chanteuses se filment, ciseaux à la main, en train de se couper des mèches de cheveux. On reconnaît des visages familiers : Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Pomme, Angèle, Juliette Binoche, Isabelle Carré, Yaël Naim, Muriel Robin, Alexandra Lamy, Isabelle Adjani, Juliette Armanet, ou encore Laure Calamy.

À travers cette vidéo, toutes apportent leur solidarité aux Iraniennes, deux semaines après la mort de Mahsa Amini . Cette jeune femme de 22 ans est morte le 16 septembre, après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Elle avait laissé des cheveux dépasser de son voile . Depuis, des manifestations secouent le pays, et près d'une centaine de manifestants sont morts .

"Le silence peut être la pire des violences"

Trois avocats sont à l'initiative de cette vidéo : Richard Sédillot, spécialisé dans la défense des droits de l’homme (il s’était déjà mobilisé pour la libération de l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh ), la bâtonnière de Paris Julie Couturier, et l’ancienne présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Feral Schuhl. L'actrice Julie Gayet les a épaulés. "Les Iraniennes ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules", explique Julie Gayet à France Inter. "Le silence peut être la pire des violences".

Cette vidéo est une manière de "se montrer solidaire", ajoute l'actrice. "C'était pour leur envoyer un signal, pour dire 'on est là'. J'espère qu'elles auront un moyen de le voir." L'avocat Richard Sédillot espère que ce mouvement depuis la France "déclenchera une réaction politique extrêmement forte". "Les condamnations ne doivent plus êtes faites à demi-mot, mais avec plus de véhémence."

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux est accompagnée d'un texte, explicite : "Il est impossible de ne pas dénoncer encore et toujours cette terrible répression. Les morts et les mortes se comptent déjà par dizaines, parmi lesquels des enfants. Les arrestations ne font que grossir le nombre des prisonniers et prisonnières déjà détenus en toute illégalité et trop souvent torturés. Nous avons ainsi décidé de répondre à l'appel qui nous a été lancé en coupant, nous aussi, quelques-unes de ces mèches."

Les manifestations se poursuivent en Iran

Depuis l'arrestation de Mahsa Amini, l'Iran est frappé par de nombreuses manifestations. De nouveaux affrontements ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi entre la police et des étudiants à Téhéran, sur le site d'une des plus prestigieuses universités du pays .

En France, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale mardi en l'honneur de "l'incroyable courage" des "femmes, des hommes et toute la jeunesse d'Iran" qui "expriment leur soif de liberté", selon les mots de présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Dans une tribune transmise à l'AFP mardi, près d'un millier de personnalités du septième art français, dont des stars comme Léa Seydoux, Isabelle Huppert et Dany Boon, des cinéastes renommés ou le patron du Festival de Cannes Thierry Frémaux ont appelé mardi à "soutenir la révolte des femmes en Iran".