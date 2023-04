Des concerts de casseroles un peu partout en France pendant l’allocution d’Emmanuel Macron

Aux quatre coins de la France, un même bruit strident : des concerts de casseroles vers 20 heures, au moment de l’allocution télévisée du président d’Emmanuel Macron. L’association Attac avait lancé un appel ce week-end sur les réseaux sociaux pour boycotter la prise de parole du chef de l’Etat, après la promulgation de réforme des retraites samedi. L’objectif : "Que le président ne puisse pas faire son allocution avec l’esprit tranquille, lui montrer qu’il est seul, et que la mobilisation continue", a expliqué lundi Youlie Yamamoto, porte-parole de l'association Attac.

Du bruit aux fenêtres

Selon Attac, plus de 300 rassemblements étaient prévus. De nombreux manifestants opposants à la réforme des retraites ont répondu à l’appel, comme le prouvent les innombrables vidéos publiées sur les réseaux sociaux lundi soir. À Paris, le bruit des casseroles a notamment résonné devant l'Hôtel de ville (IVe arrondissement) et devant la mairie du Xe arrondissement.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Lors de la manifestation parisienne, contre la promulgation de la réforme des retraites. © Maxppp - Julien Mattia

Selon la préfecture de police de Paris, trois cortèges improvisés se sont formés et ont regroupé au total 2.000 personnes, qui ont défilé dans les rues. Des habitants ont aussi frappé sur des casseroles depuis leurs appartements, notamment dans le nord de la capitale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À Nice, près de 200 personnes se sont rassemblées près de la place Massena et ont ensuite défilé vers l’Hôtel de ville et le Palais de justice.

Lors du concert de casseroles, à Nice, le 17 avril 2023. © Maxppp - FRANTZ BOUTON

À Lyon, entre 400 et 600 personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel de Ville. Des manifestations ont aussi eu lieu à Lannion, Belfort ou encore Amiens. Ils étaient 200 à Pau et 300 à Tours. "La place de la Trémoille à Laval prend des allures de boîte de nuit", écrit sur Twitter France Bleu Mayenne. Plus tôt, des manifestants ont allumé des torches devant la préfecture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des manifestations interdites, mais qui ont lieu

Dans plusieurs départements, comme les Bouches-du-Rhône et la Côte-d’Or, les préfets ont pris des arrêtés pour interdire des concerts de casseroles . Plusieurs centaines de personnes se sont tout de même retrouvées sur le Vieux-Port de Marseille. C'est le cas aussi à Dijon. Un peu plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées place de la Libération, d'après France Bleu Bourgogne. La manifestation a été dispersée avec du gaz lacrymogène.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À Valence (Drôme), des manifestants ont quitté la mairie et ont défilé dans la ville, d'après France Bleu Drôme Ardèche . À Rennes (Ille-et-Vilaine), France Bleu Armorique recense environ 700 manifestants. Le rassemblement s'est poursuivi dans les rues de la ville bretonne, avec quelques débordements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"On est là pour ne pas l'écouter", déclare un manifestant à Strasbourg (Bas-Rhin). Quand le président à pris la parole, ils étaient 300 à 400 environ à crier ou à frapper sur des casseroles, selon France Bleu . À Toulouse, l'ambiance était festive, une chenille improvisée a démarré.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des tensions à Rennes, Paris, Saint-Etienne

À Paris, à Lille et à Strasbourg notamment, des rassemblements se sont mués en manifestations spontanées. Dans la capitale, des affrontements ont éclaté entre certains manifestants et les forces de l’ordre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À Saint-Etienne, où 300 manifestants s'étaient retrouvés vers l'Hôtel de ville, d'après France Bleu , la police a tiré du gaz lacrymogène. Des poubelles ont été incendiées également à Rennes , et à Besancon, dans le Doubs, selon un média local .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des heurts ont également éclaté à Bordeaux.