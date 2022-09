VIDÉOS - Forte mobilisation en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs

Des cheveux coupés et des voiles brûlés. Depuis plusieurs jours en Iran, de nombreux habitants protestent contre la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Arrêtée à Téhéran et placée en garde à vue pour "port de vêtements inappropriés", Mahsa Amini est tombée dans le coma, avant de mourir à l'hôpital le 16 septembre . La police de Téhéran affirme qu'il n'y a "pas eu de contact physique" entre les policiers et et la jeune femme de 22 ans, mais beaucoup jugent sa mort suspecte.

Depuis, une vague de colère agite l'Iran. Des femmes se filment en train de brûler leur voile. D'autres, accompagnées de nombreux hommes, descendent dans la rue pour protester contre la mort de cette jeune femme. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #MahsaAmini est massivement utilisé, partageant des vidéos de ces mobilisations. Certaines sont visionnées des centaines de milliers de fois.

Des manifestations à Téhéran, Mashhad, Saghez

Depuis l'annonce du décès de la jeune femme, les manifestations se multiplient dans le pays. Lundi soir, dans la rue Hejab ("voile musulman" en persan) au centre de Téhéran, "plusieurs centaines de personnes ont scandé des slogans contre les autorités, certaines d'entre elles ont enlevé leur hijab", a annoncé l'agence Fars. Une courte vidéo diffusée par l'agence montre une foule de plusieurs dizaines de personnes, notamment des femmes ayant retiré leur voile et criant "mort à la République islamique".

Autre mobilisation dimanche soir à Sanandaj, capitale de la province du Kurdistan dans le nord-ouest du pays, d'où la jeune femme est originaire. Protestations également lundi dans plusieurs universités de la capitale, selon les médias locaux. Après une première manifestation samedi, à Saghez, la ville natale de Mahsa Amini, un rassemblement d'environ 500 personnes a eu lieu à Sanandaj, toujours selon Fars.

On peut constater que de nombreux hommes prennent part à la mobilisation. Certains s'assurent également que les femmes qui manifestent ne sont pas arrêtées ou attaquées.

Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a avancé samedi que "Mahsa avait apparemment des problèmes antérieurs" et qu'elle "avait subi une opération au cerveau à l'âge de cinq ans". Des informations démenties par le père, qui a assuré que sa fille était "en parfaite santé".

Sur Twitter, la journaliste et militante féministe iranienne Masih partage de nombreuses vidéos prises sur place.

Certaines femmes se filment en train de brûler leur voile

Les femmes se révoltent dans la rue, mais aussi chez elles. Toujours sur Twitter, on peut voir dans un montage vidéo plusieurs femmes se couper les cheveux ou brûler leur voile, toujours pour protester contre la mort de cette jeune femme.

La police des mœurs, qui a arrêté la victime, est une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran pour les femmes. Dans le pays, se couvrir les cheveux est obligatoire en public. Cette police interdit en autres aux femmes de porter des manteaux courts au-dessus du genou, des pantalons serrés et des jeans troués ainsi que des tenues de couleurs vives.

L'accès à internet restreint dans le pays

Après le début des protestations et de la diffusion de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, les autorités iraniennes ont restreint l'accès à Internet dans le pays, selon NetBlocks, une organisation qui travaille notamment sur la cybersécurité et les droits numériques.

Mardi, l'ONU s'est inquiétée de la violence de la répression des autorités iraniennes contre les manifestations protestant contre la mort de Mahsa Amini : "La Haute Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme par intérim, Nada Al-Nashif, a exprimé son inquiétude face à la mort en détention de Mahsa Amini - détenue par la 'police des mœurs' iranienne appliquant des règles strictes sur le hijab - et à la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations qui ont suivi."

De son côté, la France a qualifié lundi de "profondément choquante" l'arrestation par la police des mœurs iranienne d'une jeune femme et sa mort en détention, dans une déclaration de son ministère des Affaires étrangères.